Вдова основателя группы Green Grey Андрея “Дизеля” Яценко впервые высказалась о внезапной смерти мужа. Она призналась, что до сих пор не может оправиться после потери музыканта.

Вдова Дизеля из Green Grey о его смерти

Рэперша Евгения Фара подчеркнула, что Андрей Яценко не жаловался на состояние здоровья, поэтому его смерть стала для всех настоящим шоком.

— Пока не могу понять и принять то, что его нет с нами. Он не болел, не жаловался на состояние здоровья. Это был очень искренний человек, который до последнего боролся за права музыкантов, — сказала женщина.

Евгения поблагодарила всех, кто пришел на концерт памяти Андрея Яценко, который состоялся в Киеве 30 октября.

— Он 30 лет горел музыкой, группой. Я очень благодарна всем, кто пришел поддержать меня и память об Андрее. Это огромная потеря для музыкального мира, для украинских музыкантов, потому что Андрей развивал культуру, давал музыкантам возможность выражать себя, — добавила вдова Дизеля.

Напомним, что основатель и лидер группы Green Grey Андрей Яценко скончался 20 октября в возрасте 55 лет. Причиной смерти стала сердечная недостаточность, вызванная ишемической болезнью сердца.

Прощание с Дизелем состоялось 23 октября в Доме кино в Киеве. Тело музыканта кремировали, а урну с его прахом похоронили на Байковом кладбище в Киеве.

Недавно тетя лидера Green Grey Айя Коростылева призналась, что Андрей Яценко не любил иметь дело с врачами и анализами. По словам женщины, она никогда не могла бы даже предположить, что у Дизеля могут быть проблемы с сердцем.

Фото: Green Grey

Источник: Сніданок з 1+1

