Прикраси Cartier і окуляри за 6 тис. грн: Melovin розкрив вартість свого образу
- Співак з'явився у новому відео львівського блогера Ніколаса Карми.
- Окрім вартості свого образу, Melovin поділився подробицями особистого життя.
Melovin (Костянтин Бочаров) розкрив вартість свого образу, а також зізнався, чи перебуває зараз у стосунках.
Співак з’явився у новому відео блогера Ніколаса Карми, який запитує у перехожих, скільки коштує їхній лук.
Скільки коштують речі Melovin
Для прогулянки Львовом виконавець обрав кашемірове пальто, точну ціну якого не назвав, взуття вартістю 3 тис. грн, штани, які коштують 1,5 тис. грн, та футболку приблизно за 650 грн.
Свій образ Melovin доповнив окулярами Ray Ban за 6 тис. грн, а також каблучкою і браслетом від Cartier, які коштують €3 тис. і €5 тис. відповідно. За словами співака, прикраси йому подарували.
– Я вважаю, що мають бути дорогі окуляри і дорога нижня білизна, – зазначив Melovin.
Окрім вартості свого образу, Melovin також поділився подробицями особистого життя.
Артист зізнався, що наразі його серце вільне, але він хотів би мати кохану людину. За словами співака, з хлопцями йому легше будувати стосунки, а от з дівчатами – цікавіше.
Нещодавно Melovin розповідав, що змінював у зовнішності. Виконавець не приховує, що з 19 років коле ботокс.