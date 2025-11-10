Melovin (Костянтин Бочаров) розкрив вартість свого образу, а також зізнався, чи перебуває зараз у стосунках.

Співак з’явився у новому відео блогера Ніколаса Карми, який запитує у перехожих, скільки коштує їхній лук.

Скільки коштують речі Melovin

Для прогулянки Львовом виконавець обрав кашемірове пальто, точну ціну якого не назвав, взуття вартістю 3 тис. грн, штани, які коштують 1,5 тис. грн, та футболку приблизно за 650 грн.

Свій образ Melovin доповнив окулярами Ray Ban за 6 тис. грн, а також каблучкою і браслетом від Cartier, які коштують €3 тис. і €5 тис. відповідно. За словами співака, прикраси йому подарували.

– Я вважаю, що мають бути дорогі окуляри і дорога нижня білизна, – зазначив Melovin.

Окрім вартості свого образу, Melovin також поділився подробицями особистого життя.

Артист зізнався, що наразі його серце вільне, але він хотів би мати кохану людину. За словами співака, з хлопцями йому легше будувати стосунки, а от з дівчатами – цікавіше.

Нещодавно Melovin розповідав, що змінював у зовнішності. Виконавець не приховує, що з 19 років коле ботокс.

