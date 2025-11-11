Акторка, ексучасниця гумористичного проєкту Дизель Шоу Яна Глущенко розлучається зі своїм чоловіком, продюсером Олегом Збаращуком. Пара була разом дев’ять років, з них вісім – у шлюбі.

Яна Глущенко розлучається з чоловіком

Про розрив стосунків акторка повідомила на особистій сторінці в Instagram. Яна зізналася, що розлучення – це їхнє з Олегом спільне рішення.

– Ніколи б не могла подумати, що писатиму ці слова. Ми з Олегом більше не разом — ми розлучаємося. Це наше спільне, доросле рішення. Без сварок, зрад і непорозумінь. Просто нарешті двоє дорослих одне одного почули, – написала Глущенко.

Акторка подякувала Олегу за дев’ять років стосунків і за всі ті різноманітні емоції, що вони прожили. Однак зараз, за словами Яни, настав час відпустити одне одного.

Зараз дивляться

– Ми багато чого пройшли, вчилися одне в одного, не слухалися одне одного — але нам так було кайфово. У нас неймовірний син. Тільки в справжньому коханні можуть народжуватися такі дітки. Дякую тобі за Тамусю. Ми вже не пара, але назавжди залишаємося батьками. Олегу Анатолійович, я завжди буду тебе любити — тільки вже іншою любов’ю, – наголосила Глущенко, а також попросила підписників не розпитувати подробиць.

Олег Збаращук своєю чергою поділився, що вони з Яною всіляко намагалися зберегти стосунки, однак їм не вдалося. Чоловік подякував екскоханій за сина Тамерлана, за кохання і відвертість.

– У мене в душі залишились тільки найтепліші спогади про наші дев’ять років. Я дуже хочу, щоб ти була щасливою і завжди буду тебе любити своєю любовʼю, про яку знаєш тільки ти. Просимо сприйняти цю історію, як доконаний факт, від коментарів утримуємось – це наше спільне особисте рішення, – написав продюсер.

Фото: Яна Глущенко

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.