Актриса Анна Саливанчук высказалась о причине развода с нардепом Александром Божковым, а также призналась, поддерживает ли с ним связь.

Саливанчук об экс-муже

Актриса считает, что одной из главных причин развода с мужем стали разные взгляды на семейные ценности. По словам Саливанчук, Александра всегда удивляла ее близость с родными.

— Мой бывший муж родом из Мариуполя. Когда мы впервые поехали к моим родным, он искренне удивлялся: почему все такие веселые, почему все так рады видеть друг друга. Мою маму сначала даже считал немного странной – она постоянно улыбалась. Потом приехал домой и рассказывал родителям о “людях, у которых всегда все хорошо”, — поделилась Анна.

Актриса отметила, что не хочет никого обидеть, однако, по ее мнению, люди с востока Украины эмоционально более сдержанны, чем те, кто вырос на западе.

— У них не такая сильная привязанность к семье – могут не так часто общаться с братьями-сестрами. Но, возможно, это только мой личный опыт. Однако у меня все по-другому. Для меня семья – это святое. Рождество, Новый год – мы всегда вместе, и это для меня очень важно, — сказала она.

По словам Саливанчук, она не общается с бывшим мужем. Что касается новых отношений, то сердце актрисы сейчас свободно.

Анна говорит, что зарегистрирована в приложении для знакомств Tinder. Однако после нескольких свиданий актриса поняла, что онлайн-знакомства ей не подходят. Для Саливанчук важно живое общение, а на переписки у нее нет времени.

Напомним, Анна Саливанчук объявила о разрыве отношений с нардепом Александром Божковым в марте прошлого года, но официально они развелись еще в мае 2023-го. Пара была вместе восемь лет, у них есть двое сыновей – Глеб и Никита.

