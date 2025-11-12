Народная артистка Украины Екатерина Бужинская сообщила, что последние четыре концерта своего благотворительного тура Воля провела с серьезной травмой глаза.

Несмотря на настойчивые рекомендации врачей пройти госпитализацию, певица не отменила выступления.

Бужинская о травме глаза

В своем посте в Facebook артистка объяснила, почему выходила на сцену в солнцезащитных очках в течение четырех концертов подряд.

Сейчас смотрят

– Травма глаза требовала немедленного лечения, но я не могла подвести своих поклонников. Билеты были распроданы задолго до начала концертов, люди ждали, – написала Бужинская.

Певица добавила, что выступление в Кременчуге, которое ранее пришлось перенести из-за воздушной тревоги, состоялось даже несмотря на отключение электричества в городе после массированного обстрела.

– Полный зал подсвечивал нам фонариками и сердцами. Разве я могла не выйти на сцену? – добавила артистка.

После серии концертов певица берет несколько дней для восстановления, но заверила, что благотворительный тур продолжается, как и помощь Вооруженным силам Украины.

– И это не образ пирата, но духом я не падаю! Все будет хорошо! – пообещала Екатерина Бужинская, появившись в Институте глазных болезней в Одессе.

Организатор концертов Ирина Коваленко подтвердила, что Бужинская выступала несмотря на свое непростое состояние, вспомнив, что артистка не впервые ставит выступления в приоритет.

– Лет 15 назад, когда она сломала руку и выступала на Дне металлурга, я тоже была удивлена силой духа этого человека! – рассказала организатор.

Проблемы со здоровьем заставили взять время на восстановление и певицу MamaRika, которая на днях перенесла операцию. Артистка призналась, что сначала игнорировала сигналы от собственного организма, продолжая работать.

Фото: Ирина Коваленко, Екатерина Бужинская

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.