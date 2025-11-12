Народна артистка України Катерина Бужинська повідомила, що останні чотири концерти свого благодійного туру Воля провела із серйозною травмою ока.

Попри наполегливі рекомендації лікарів пройти госпіталізацію, співачка не скасувала виступи.

Бужинська про травму ока

У своєму дописі в Facebook артистка пояснила, чому виходила на сцену в затемнених окулярах протягом чотирьох концертів поспіль.

– Травма ока вимагала негайного лікування, але я не могла підвести своїх шанувальників. Солдаути задовго до початку концертів, люди чекали, – написала Бужинська.

Співачка додала, що виступ у Кременчуці, який раніше довелося перенести через повітряну тривогу, відбувся навіть попри знеструмлення міста після масованого обстрілу.

– Повний зал підсвічував нам ліхтариками та серцями. Хіба могла я не вийти на сцену? – додала артистка.

Після серії концертів співачка бере кілька днів для відновлення, але запевнила, що благодійний тур триває, як і допомога Збройним силам України.