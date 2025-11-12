Не могла підвести шанувальників: Бужинська вийшла на сцену з травмою ока
- Катерина Бужинська вийшла на сцену попри травму ока.
- Артистка виступала у затемнених окулярах.
- Концерти відбулися навіть у знеструмленому після обстрілу Кременчуці.
Народна артистка України Катерина Бужинська повідомила, що останні чотири концерти свого благодійного туру Воля провела із серйозною травмою ока.
Попри наполегливі рекомендації лікарів пройти госпіталізацію, співачка не скасувала виступи.
Бужинська про травму ока
У своєму дописі в Facebook артистка пояснила, чому виходила на сцену в затемнених окулярах протягом чотирьох концертів поспіль.
– Травма ока вимагала негайного лікування, але я не могла підвести своїх шанувальників. Солдаути задовго до початку концертів, люди чекали, – написала Бужинська.
Співачка додала, що виступ у Кременчуці, який раніше довелося перенести через повітряну тривогу, відбувся навіть попри знеструмлення міста після масованого обстрілу.
– Повний зал підсвічував нам ліхтариками та серцями. Хіба могла я не вийти на сцену? – додала артистка.
Після серії концертів співачка бере кілька днів для відновлення, але запевнила, що благодійний тур триває, як і допомога Збройним силам України.
– І це не образ пірата, але духом я не падаю! Все буде добра! – пообіцяла Катерина Бужинська, показавшись в Інституті очних хвороб в Одесі.
Організаторка концертів Ірина Коваленко підтвердила, що Бужинська виступала попри свій непростий стан, пригадавши, що артистка не вперше ставить виступи в пріоритет.
– Років 15 тому, коли вона поламала руку і виступала на Дні металурга, я теж була здивована силою духу цієї людини! – розповіла організаторка.
Проблеми зі здоровʼям змусили взяти час на відновлення й співачку MamaRika, яка днями перенесла операцію. Артистка зізналася, що спочатку ігнорувала сигнали від власного організму, продовжуючи працювати.