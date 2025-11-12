Актор Джеймс Ван Дер Бік, відомий за роллю Доусона Лірі у серіалі Затока Доусона, виставив на продаж особисті речі, що лишилися йому на згадку про цей та ніші проєкти.

Усі кошти від аукціону підуть на покриття витрат на лікування раку, з яким знаменитість бореться вже понад рік.

Джеймс Ван Дер Бік розпродає колекцію речей

Аукціон, де розпродаватимуть предмети з різних фільмів, відбудеться з 5 по 7 грудня цього року.

Серед лотів – реквізит, костюми та речі зі зйомок серіалів і фільмів, які визначили кар’єру 48-річного актора. Зокрема, фанати Затоки Доусона зможуть придбати намисто, яке Доусон подарував Джої на випускний. Очікується, що його вартість сягне від $26,4 тис. до $52,8 тис.

Сорочку Доусона оцінюють майже у $4 тис. Також будуть доступні інші предмети з популярного серіалу, що виходив у 1998–2003 роках.

Шанувальники спортивної драми Студентська команда, що вийшов 1999 року, матимуть шанс придбати бутси, у яких тоді грав актор, і бейсболку West Canaan Coyotes.

– Я зберігав ці речі роками, чекаючи слушного моменту, і після всіх неочікуваних поворотів життя зрозумів, що цей момент настав, – поділився Ван Дер Бік.

Усі 100% вторгованих коштів підуть на допомогу самому Ван Дер Біку, який бореться з третьою стадією колоректального раку. Попри складний діагноз, він продовжує зніматися та приділяє максимум уваги своїй родині – дружині Кімберлі та шістьом дітям.

Що ще виставлять на аукціоні

Реєстрація для охочих уже відкрита. Живі торги відбудуться в Лондоні 6 грудня, а глобальні онлайн-ставки прийматимуть до 7 грудня. Серед предметів, що виставлять на аукціон, значиться чимало цікавинок.

Зокрема там є мантія Руперта Грінта, у якій він знімався у другому фільмі про Гаррі Поттера, легендарна сокира, що нею Джек Ніколсон прорубав двері ванної кімнати у Сяйві, фірмовий крислатий капелюх Індіани Джонса, різні речі з франшизи Назад у майбутнє та багато інших цінних для фанатів артефактів.

Джерело : People

