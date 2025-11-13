Британская певица Адель впервые сыграет в фильме. Она вошла в актерский состав новой ленты Тома Форда Cry to Heaven (Плач к небесам), которая станет экранизацией романа Энн Райс 1982 года.

Лента находится в препродакшене в Лондоне и Риме. Основные съемки начнутся в середине января 2026 года, а премьеру планируют на осень 2026-го.

Адель дебютирует как актриса

Для Адель это станет первым кинопроектом в карьере. Ранее она рассматривала возможность сняться в фильме Ксавье Долана, но в итоге в картине не появилась.

Напомним, что в конце 2024 года певица дала серию аншлаговых концертов в Мюнхене и после этого объявила о паузе в музыке.

Ее партнерами на съемочной площадке станут Николас Холт, Аарон Тейлор-Джонсон, Колин Ферт, Тэндиве Ньютон, Пол Беттани и другие, включая Оуэна Купера, получившего Эмми за главную роль в хитовом сериале Netflix Юность.

Для Тома Форда это частичное возвращение к прежним творческим командам. В частности, Ферт и Тейлор-Джонсон уже снимались в его фильмах и получали за них награды.

Что известно об экранизации

Режиссер и бывший модельер Том Форд сам написал сценарий к фильму. Он продюсирует и полностью финансирует проект через свою компанию Fade To Black.

Это будет его третий фильм после адаптации романа Кристофера Ишервуда Одинокий мужчина и триллера Под покровом ночи по роману американского писателя Остина Райта Тони и Сьюзен.

События фильма Плач к небесам перенесут зрителей в Италию XVIII века. Сюжет сосредоточен на двух героях — венецианском аристократе и кастрированном певце из Калабрии, которые пытаются пробиться в мире оперы. Роман Энн Райс затрагивает темы идентичности, свободы, предательства и художественных амбиций.

Форд работал над запуском этого проекта более года, собирая подходящий актерский состав. После завершения съемок он планирует представить фильм на рынке для дальнейшей продажи прав.

