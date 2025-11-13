Британська співачка Адель уперше зіграє у фільмі. Вона увійшла до акторського складу нової стрічки Тома Форда Cry to Heaven (Плач до небес), яка стане екранізацією роману Енн Райс 1982 року.

Стрічка перебуває у препродакшені в Лондоні та Римі. Основні зйомки розпочнуться у середині січня 2026 року, а прем’єру планують на осінь 2026-го.

Адель дебютує як акторка

Для Адель це стане першим кінопроєктом у карʼєрі. Раніше вона розглядала можливість знятися у фільмі Ксав’є Долана, але в результаті у стрічці не з’явилася.

Нагадаємо, що наприкінці 2024 року співачка дала серію аншлагових концертів у Мюнхені та після цього оголосила про паузу в музиці.

Її партнерами на знімальному майданчику стануть Ніколас Голт, Аарон Тейлор-Джонсон, Колін Ферт, Тенді Ньютон, Пол Беттані та інші, включно з Оуеном Купером, що отримав Еммі за головну роль у хітовому серіалі Netflix Юнацтво.

Для Тома Форда це часткове повернення до попередніх творчих команд. Зокрема Ферт і Тейлор-Джонсон вже знімалися в його фільмах і отримували за них нагороди.

Що відомо про екранізацію

Режисер і колишній модельєр Том Форд сам написав сценарій до стрічки. Він продюсує та повністю фінансує проєкт через свою компанію Fade To Black.

Це буде його третій фільм після адаптації роману Крістофера Ішервуда Самотній чоловік та трилеру Нічні звірі за романом американського письменника Остіна Райта Тоні і Сьюзен.

Події стрічки Плач до небес перенесуть глядачів до Італії XVIII століття. Сюжет зосереджений на двох героях – венеційському аристократові та кастрованому співакові з Калабрії, які намагаються пробитися у світі опери. Роман Енн Райс торкається тем ідентичності, свободи, зради та мистецьких амбіцій.

Форд працював над запуском цього проєкту понад рік, збираючи відповідний акторський склад. Після завершення зйомок він планує представити фільм на ринку для подальшого продажу прав.

