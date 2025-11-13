Лидер группы Друга Ріка Валерий Харчишин рассказал, влюблен ли сейчас. Также он признался, жалеет ли он о том, что публично рассекретил отношения с телеведущей Яниной Соколовой.

Музыкант стал новым героем рубрики 55 за 5 с Алиной Шаманской в рамках программы Утро в большом городе на ICTV2

Харчишин о личной жизни

Лидер группы Друга Ріка пытался всячески избежать ответа на вопрос о том, находится ли он сейчас в отношениях. Однако в конце концов Харчишин признался, что влюблен.

Сейчас смотрят

— Я в постоянных отношениях с людьми. Я свободен, даже когда мое сердце занято, потому что я прежде всего ценю свободу в отношениях. Если ее нет, то это не отношения, а дерьмо, — сказал музыкант, а затем утвердительно ответил на вопрос о влюбленности.

Харчишин также прокомментировал пост, в котором публично подтвердил, что определенный период находился в отношениях с Яниной Соколовой.

По словам музыканта, он знает, что этот шаг принес его бывшей негативные эмоции, однако он хотел расставить все точки над i. В то же время Валерий добавил, что советовался с Яниной, прежде чем делиться личным.

— Я знаю об этом негативном опыте и эмоциях. Я сожалею только о том, что это произошло, с моей стороны, импульсивно. У меня уже был пик эмоций. Когда я иду на интервью говорить о том, что мне интересно, и мне кажется, что я интересно рассказываю, а потом разносит эти заголовки о личном. Но я понимаю, что мы должны были бы уже как-то определиться давно. Или объявить о прекращении, или о том, что отношения есть. И эта неопределенность рождала эти заголовки, — сказал Харчишин.

Источник : Утро в большом городе

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.