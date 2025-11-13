Лідер гурту Друга Ріка Валерій Харчишин розповів, чи закоханий зараз. Також він зізнався, чи шкодує про те, що публічно розсекретив стосунки з телеведучою Яніною Соколовою.

Музикант став новим героєм рубрики 55 за 5 з Аліною Шаманською у межах програми Ранок у великому місті на ICTV2

Харчишин про особисте життя

Лідер гурту Друга Ріка намагався всіляко уникнути відповіді на запитання про те, чи перебуває він нині в стосунках. Однак зрештою Харчишин зізнався, що закоханий.

– Я в перманентних стосунках з людьми. Я вільний, навіть коли моє серце зайняте, бо я насамперед ціную свободу в стосунках. Якщо її немає, то це не стосунки, а лайно, – сказав музикант, а потім ствердно відповів на запитання про закоханість.

Харчишин також прокоментував допис, в якому публічно підтвердив, що певний період перебував у стосунках з Яніною Соколовою.

За словами музиканта, він знає, що цей крок приніс його колишній негативні емоції, однак він хотів розставити всі крапки над і. Водночас Валерій додав, що радився із Яніною, перш ніж ділитися особистим.

– Я знаю про цей негативний досвід і емоції. Я шкодую тільки про те, що це відбулося, з мого боку, імпульсивно. У мене вже був пік емоцій. Коли я йду на інтерв’ю говорити про те, що мені цікаво, і мені здається, що я цікаво розповідаю, а потім розносять ці заголовки про особисте. Але я розумію, що ми мали б вже якось визначитися давно. Або оголосити про припинення, або про те, що стосунки є. І оця невизначеніссть народжувала ці заголовки, – сказав Харчишин.

Джерело : Ранок у великому місті

