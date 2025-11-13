Американская актриса Эмма Стоун возглавила рейтинг самых красивых женщин мира по результатам нового исследования, в котором применили древнегреческую формулу золотого сечения.

По подсчетам, ее черты лица соответствуют идеальной пропорции на 94,72%.

Исследование провел пластический хирург Джулиан Де Сильва из Лондона, используя компьютерное картографирование лица. В топ также попали Зендея, Бейонсе и другие мировые звезды.

Сейчас смотрят

Как определяли самую красивую женщину в мире

По словам Де Сильвы, Эмма Стоун оказалась “очевидной победительницей” – ее черты стабильно приближены к идеалу по всем параметрам:

брови – 94,2%;

форма губ – 95,6%;

линия челюсти – 97%;

общая симметрия и пропорции – самые высокие среди всех участниц рейтинга.

– Она показала последовательно высокие результаты по всем элементам золотого сечения, – пояснил хирург.

Второе место заняла звезда Дюны Зендея – 94,37%. Она получила один из самых высоких баллов за форму губ (99,5%), глаз (97,3%) и лба (98%). Самый низкий показатель – пропорции носа и бровей.

Третье место – у актрисы Фриды Пинто (94,34%), четвертое – у звезды Короны Ванессы Кирби (94,31%).

В десятку самых красивых также попали Дженна Ортега – самый идеальный лоб (99,6%) при самом низком показателе формы лица, Оливия Родриго – 93,71%, Айшвария Рай – 93,41%, Тан Вэй – 93,08%, Бейонсе – 92,4% (высокие оценки за форму лица – 99,6%, глаза, брови и губы).

В целом все первые десять участниц рейтинга приблизились к максимальной оценке в 100%.

Что такое золотое сечение и как его применяют

Золотое сечение – это математическая формула, известная с античных времен. Древние греки использовали число 1,618 (φ), чтобы определять гармоничные пропорции в искусстве и архитектуре. Леонардо да Винчи применял эти принципы при создании своего знаменитого Витрувианского человека.

Современные ученые адаптировали формулу к анализу человеческого лица. С ее помощью измеряют длину и ширину лица,

пропорции между линией роста волос, глазами, носом и подбородком, симметрию и взаимное расположение черт.

Чем ближе эти соотношения к идеальному числу, тем более гармоничной считается внешность.

В прошлом году Де Сильва аналогичным методом определил топ самых красивых мужчин. Победителем стал Аарон Тейлор-Джонсон с показателем 93,04%.

По словам хирурга, этот результат “мог бы сделать его самым красивым Джеймсом Бондом в истории”, если актера все-таки утвердят на главную роль.

Источник : Daily Mail

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.