Майже ідеально: Емма Стоун очолила рейтинг найкрасивіших жінок
- Емма Стоун очолила рейтинг краси за золотим перетином з майже ідеальним результатом.
- Зендея відстала від переможниці на лічені соті відсотка.
- Чому інші зірки отримали високі бали, але опинилися нижче в рейтингу.
Американська акторка Емма Стоун очолила рейтинг найкрасивіших жінок світу за результатами нового дослідження, у якому застосували давньогрецьку формулу золотого перетину.
За підрахунками, її риси обличчя відповідають ідеальній пропорції на 94,72%.
Дослідження провів пластичний хірург Джуліан Де Сільва з Лондона, використавши комп’ютерне картографування обличчя. У топ потрапили також Зендея, Бейонсе та інші світові зірки.
Як визначали найкрасивішу жінку у світі
За словами Де Сільви, Емма Стоун виявилась “очевидною переможницею” – її риси стабільно наближені до ідеалу за всіма параметрами:
- брови – 94,2%;
- форма губ – 95,6%;
- лінія щелепи – 97%;
- загальна симетрія та пропорції – найвищі серед усіх учасниць рейтингу.
– Вона показала послідовно високі результати за всіма елементами золотого перетину, – пояснив хірург.
Другий рядок посіла зірка Дюни Зендея – 94,37%. Вона отримала один із найвищих балів за форму губ (99,5%), очей (97,3%) та лоба (98%). Найнижчий показник – пропорції носа та брів.
Третє місце – в акторки Фріди Пінто (94,34%), четверте – у зірки Корони Ванесси Кірбі (94,31%).
До десятки найкрасивіших також потрапили Дженна Ортега – найідеальніший лоб (99,6%) при найнижчому показнику форми обличчя, Олівія Родріґо — 93,71%, Айшварія Рай – 93,41%, Тан Вей – 93,08%, Бейонсе – 92,4% (високі оцінки за форму обличчя – 99,6%, очі, брови та губи).
Загалом усі перші десять учасниць рейтингу наблизилися до максимальної оцінки у 100%.
Що таке золотий перетин і як його застосовують
Золотий перетин – це математична формула, відома з античних часів. Давні греки використовували число 1,618 (φ), щоб визначати гармонійні пропорції в мистецтві та архітектурі. Леонардо да Вінчі застосовував ці принципи при створенні своєї знаменитої Вітрувіанської людини.
Сучасні вчені адаптували формулу до аналізу людського обличчя. За її допомоги вимірюють довжину й ширину обличчя,
пропорції між лінією росту волосся, очима, носом і підборіддям, симетрію та взаємне розташування рис.
Чим ближчі ці співвідношення до ідеального числа, тим гармонійнішою вважається зовнішність.
Минулого року Де Сільва аналогічним методом визначив топ найвродливіших чоловіків. Переможцем став Аарон Тейлор-Джонсон із показником 93,04%.
За словами хірурга, цей результат “міг би зробити його найкрасивішим Джеймсом Бондом в історії”, якщо актора таки затвердять на головну роль.