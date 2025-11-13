Шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко рассказал, когда познакомился со своей возлюбленной Екатериной Воскресенской и отказался ли он от свободных отношений.

Клопотенко об отношениях

Евгений и Екатерина рассекретили свой роман в октябре, опубликовав совместные фото. Однако познакомились они почти год назад — 24 ноября 2024-го.

— Это день после моего дня рождения. Мы еще не отмечали, у нас еще нет годовщины. Но мы договорились, что будем праздновать тихо. Мы договорились о чем-то таком, что раньше мне в СМИ запрещали. Теперь она будет это делать, но я не могу раскрывать, — заинтриговал Клопотенко.

Комментируя тему свободных отношений, ресторатор отметил, что они с Екатериной учатся строить взаимоотношения, основанные на честности и доверии друг к другу.

— Мы обо всем говорим. Если какой-то парень или девушка понравились – ты об этом обязательно рассказываешь. У нас нет ни одного секрета. Мы еще учимся строить их. Мы обо всем общаемся, это наша главная задача. Куда она приведет, туда и приведет. Но мы точно не будем друг другу врать. Иногда это трудно. Я очень долго работал над тем, чтобы быть свободным внутри и мне было легко жить. Я остался свободным, но это не значит, что я могу быть с другими девушками, — поделился Евгений.

