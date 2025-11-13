Шеф-кухар і ресторатор Євген Клопотенко розповів, коли познайомився зі своєю коханою Катериною Воскресенською та чи відмовився він від вільних стосунків.

Євген і Катерина розсекретили свій роман у жовтні, опублікувавши спільні фото. Однак познайомилися вони майже рік тому – 24 листопада 2024-го.

– Це день після мого дня народження. Ми ще не відзначали, у нас ще немає річниці. Але ми домовилися, що святкуватимемо тихо. Ми домовилися про щось таке, що раніше мені в медіа забороняли. Тепер вона буде це робити, але я не можу розкривати, – заінтригував Клопотенко.

Коментуючи тему вільних стосунків, ресторатор зазначив, що вони з Катериною вчаться будувати взаємини, які засновані на чесності і довірі одне до одного.

– Ми про все говоримо. Якщо якийсь хлопець чи дівчина сподобались – ти про це обов’язково розповідаєш. У нас немає жодного секрету. Ми ще вчимося будувати їх. Ми про все спілкуємося, це наша головна задача. Куди вона приведе, туди й приведе. Але ми точно не будемо одне одному брехати. Інколи це важко. Я дуже довго працював над тим, щоб я був вільним всередині і мені було легко жити. Я лишився вільним, але це не означає, що я можу бути з іншими дівчатами, – поділився Євген.

