Бывший пиар-менеджер The Hardkiss Егор Кирьянов заявил, что группа якобы не выплатила ему гонорар за работу. Ситуацию будут решать в суде.

Егор Кирьянов работал с The Hardkiss более 12 лет — почти с момента их создания. В январе этого года он сообщил о завершении сотрудничества с музыкантами, а вчера, 13 ноября, обвинил их в невыплате гонорара.

Экс-менеджер The Hardkiss о конфликте с Саниной

В сториз в Instagram Кирьянов опубликовал скриншот переписки с солисткой Юлией Саниной, где отметил, что она должна ему деньги. В ответ артистка обвинила экс-менеджера в срыве работы и сообщила, что вопрос будет решаться в правовом поле.

Сейчас смотрят

Егор написал, что “ждет приглашения в суд” и “делает рассылку по партнерам”. После этого певица добавила, что блокирует Кирьянова, и посоветовала ему обращаться к адвокатам.

— Юлия Санина, Бебко, Головань, до встречи в суде, — подытожил Егор.

Позиция The Hardkiss

Солистка The Hardkiss Юлия Санина обнародовала официальное заявление, в котором утверждает, что уже на протяжении многих месяцев она, ее команда, партнеры и даже родители сталкиваются “с попытками давления, запугиваний и манипуляций со стороны бывшего менеджера”.

А последние публикации в соцсетях Кирьянова, по словам артистки, являются “очередным проявлением этого деструктивного поведения”.

— Выдвинутые им претензии являются необоснованными и не подтвержденными договорными документами. Г. Кирьянов нарушил договоренности о завершении сотрудничества в январе этого года и продолжает совершать действия, которые мы расцениваем как направленные на нанесение финансового и репутационного ущерба, — говорится в сообщении.

Санина добавила, что общение с Кирьяновым прекращено, а все переговоры ведутся исключительно через адвокатов.

Фото: Егор Кирьянов

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.