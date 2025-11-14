Колишній піар-менеджер The Hardkiss Єгор Кір’янов заявив, що гурт нібито не виплатив йому гонорар за роботу. Ситуацію вирішуватимуть в суді.

Єгор Кір’янов працював із The Hardkiss понад 12 років – майже від початку їхнього створення. У січні цього року він повідомив про завершення співпраці з музикантами, а вчора, 13 листопада, звинуватив їх у невиплаті гонорару.

Експіарник The Hardkiss про конфлікт із Саніною

У сториз в Instagram Кір’янов опублікував скриншот листування із солісткою Юлією Саніною, де зазначив, що вона винна йому гроші. У відповідь артистка звинуватила ексменеджера у зриві роботи і повідомила, що питання вирішуватимуть у правовому полі.

Єгор написав, що “чекає запрошення в суд” й “робить розсилку по партнерах”. Після цього співачка додала, що блокує Кір’янова, і порадила йому звертатися до адвокатів.

– Юлія Саніна, Бебко, Головань, до зустрічі в суді, – підсумував Єгор.

Позиція The Hardkiss

Солістка The Hardkiss Юлія Саніна оприлюднила офіційну заяву, в якій стверджує, що вже протягом багатьох місяців вона, її команда, партнери і навіть батьки стикаються “зі спробами тиску, залякувань та маніпуляцій з боку колишнього менеджера”.

А останні публікації в соцмережах Кір’янова, за словами артистки, є “черговим проявом цієї деструктивної поведінки”.

– Висунуті ним претензії є необґрунтованими і не підтвердженими договірними документами. Г. Кірʼянов порушив домовленості щодо завершення співпраці в січні цього року і продовжує вчиняти дії, які ми розцінюємо, як такі, що спрямовані на завдання фінансової та репутаційної шкоди, – йдеться у повідомленні.

Саніна додала, що спілкування з Кір’яновим припинене, а всі перемовини ведуться виключно через адвокатів.

