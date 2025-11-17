Бывшая жена экс-премьера Канады Джастина Трюдо Софи Грегуар впервые высказалась о его новых отношениях с певицей Кэти Перри.

В интервью для подкаста Arlene Is Alone 50-летняя мотивационная спикер открыто рассказала, как реагирует на внимание к личной жизни бывшего мужа.

Грегуар о романе Трюдо

Отвечая на вопрос ведущей, Софи сохранила сдержанный и доброжелательный тон, подчеркнув, что позволяет себе переживать эмоции, но ставит семью выше собственных чувств.

Сейчас смотрят

– Мы все – люди, и на нас все влияет. Я позволяю себе чувствовать то, что чувствую, но решаю, как на это реагировать, – отметила она.

Грегуар подчеркнула, что проходит через эту ситуацию осознанно и делает выбор в пользу личного развития.

– Женщина, которой я хочу стать после всего этого, – мое решение, – добавила Грегуар.

Напомним, что слухи о романе Перри и Трюдо появились еще в июле, когда пару заметили за ужином в ресторане Le Violon в Монреале. Также политик вместе с дочерью посетил концерт певицы.

Позже инсайдеры утверждали, что связь пары не переросла в отношения, однако затем политика и певицу застали за поцелуем на яхте.

Отношения Трюдо с бывшей женой

Софи Грегуар подчеркивает, что, несмотря на развод, ее с Трюдо объединяет семейная реальность.

– Это сознательное решение: наша семья — самое важное, что мы создали, и мы будем поддерживать ее, даже если движемся разными путями, — отметила она.

Грегуар и Трюдо объявили о разрыве в 2023 году после многолетнего брака. Пара воспитывает троих детей – 18-летнего Ксавьера, 16-летнюю Эллу-Грейс и 11-летнего Адриена.

Причины развода экс-супруги не комментировали. В СМИ предполагали, что он мог быть связан с загруженностью политика и постоянным давлением его графика на семейную жизнь.

Источник : TMZ

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.