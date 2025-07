Кеті Перрі провела вечір з Джастіном Трюдо: що це було

Американська попзірка Кеті Перрі та колишній прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо разом повечеряли в елітному ресторані Le Violon у Монреалі.

За словами очевидців, Перрі та Трюдо мали жваву розмову за столом, під час якої співачка уважно слухала політика, нахиляючись уперед. Вони замовили коктейлі та кілька страв, зокрема з омаром.

Служба безпеки супроводжувала обох гостей – охоронці сиділи біля бару, контролюючи ситуацію через дзеркальне скло. Після вечері шеф-кухар особисто підійшов до пари, а Перрі та Трюдо зайшли до кухні, щоб подякувати персоналу ресторану.

Виконавиця хіта Firework зараз перебуває в Канаді в межах свого концертного туру. Вона виступила в Оттаві, а вже наступного дня дала концерт у Монреалі.

Нагадаємо, Кеті Перрі нещодавно офіційно розійшлася із зіркою Володаря перснів Орландо Блумом, з яким виховує доньку. Джастін Трюдо також не в стосунках – він розлучився з дружиною Софі у 2023 році після 18 років шлюбу.

Чи мала ця вечеря романтичний характер, чи була просто дружньою зустріччю – невідомо. Втім, перед походом до ресторану Джастіна Трюдо побачили у парку Mount Royal у Монреалі із жінкою, в якій видання TMZ впізнало Кеті Перрі.

Check out these pics TMZ snagged — Justin Trudeau could. not. stop grinning as he strolled with Katy Perry down Montreal’s Mount Royal park on Monday

More: https://t.co/1yZ3KsoWkD pic.twitter.com/UCz4SB1xS2

— TMZ (@TMZ) July 29, 2025