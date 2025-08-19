Укр Рус
Кеті Перрі та Джастін Трюдо так і не стали парою: інсайдери розповіли чому

Головне
  • Інсайдери запевняють, що у стосунках Кеті Перрі та Джастіна Трюдо немає романтичного підтексту.
  • Перрі відновлюється після розриву з Орландо Блумом, а її спілкування з Трюдо останніми тижнями значно зменшилось.
Кеті Перрі та Джастін Трюдо
Фото: Depositphotos

Чутки про роман між попзіркою Кеті Перрі та колишнім прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо виявилися перебільшенням.

Інсайдери підтверджують, що попри спільну вечерю в Монреалі та появу політика на концерті співачки, їхній зв’язок не переріс у стосунки.

Роману між Перрі та Трюдо не сталося

За словами близьких до артистки джерел, зустріч у ресторані Le Violon 28 липня була “просто вечерею”.

– Кеті не розповідала друзям, що це щось більше. Вона відкрита людина, і якби йшлося про роман, вона б не приховувала, – зазначило джерело.

Після вечері, яка викликала хвилю обговорень у пресі, Трюдо разом із донькою Еллою-Грейс відвідав концерт Перрі в Монреалі.

Політик сидів на відкритих трибунах біля сцени, де його легко могли побачити фанати. Він підспівував і танцював під хіти Firework та Dark Horse. Однак, як стверджують обізнані співрозмовники, про серйозні романтичні наміри між Кеті та Джастіном не йшлося.

– Вона не готова до нових стосунків після розриву з Орландо Блумом. Зараз головне – її власне відновлення, – зазначають джерела.

За інформацією інсайдерів, у липні Кеті Перрі та Джастін Трюдо активно листувалися, однак останні два тижні їхнє спілкування значно зменшилося.

Нагадаємо, не так давно Кеті Перрі офіційно розійшлася із зіркою Володаря перснів Орландо Блумом, з яким виховує доньку. Джастін Трюдо також не в стосунках – він розлучився з дружиною Софі у 2023 році після 18 років шлюбу.

Джерело: Daily Mail

Пов'язані теми:

Джастін ТрюдоКеті Перрі
