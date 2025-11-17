Ексдружина експрем’єра Канади Джастіна Трюдо Софі Грегуар вперше висловилася про його нові стосунки зі співачкою Кеті Перрі.

В інтерв’ю для подкасту Arlene Is Alone 50-річна мотиваційна спікерка відкрито розповіла, як реагує на увагу до особистого життя колишнього чоловіка.

Грегуар про роман Трюдо

Відповідаючи на питання ведучої, Софі зберегла стриманий і доброзичливий тон, наголосивши, що дозволяє собі переживати емоції, але ставить сім’ю вище за власні почуття.

– Ми всі – люди, і на нас усе впливає. Я дозволяю собі відчувати те, що відчуваю, але вирішую, як на це реагувати, – зауважила вона.

Грегуар підкреслила, що проходить через цю ситуацію усвідомлено та робить вибір на користь особистого розвитку.

– Жінка, якою я хочу стати через усе це, – моє рішення, – додала Грегуар.

Нагадаємо, що чутки про роман Перрі та Трюдо з’явилися ще у липні, коли пару помітили за вечерею у ресторані Le Violon в Монреалі. Також політик разом із донькою відвідав концерт співачки.

Пізніше інсайдери стверджували, що зв’язок пари не переріс у стосунки, однак потім політика та співачку заскочили за поцілунком на яхті.

Стосунки Трюдо з ексдружиною

Софі Грегуар наголошує, що попри розлучення її із Трюдо обʼєднує сімейна реальність.

– Це свідоме рішення: наша сім’я – найважливіше, що ми створили, і ми будемо підтримувати її, навіть якщо рухаємось різними шляхами, – зазначила вона.

Грегуар і Трюдо оголосили про розрив у 2023 році після багаторічного шлюбу. Пара виховує трьох дітей – 18-річного Ксав’єра, 16-річну Еллу-Грейс та 11-річного Адрієна.

Причини розлучення експодружжя не коментувало. В медіа припускали, що воно могло бути пов’язане із завантаженістю політика та постійним тиском його графіка на сімейне життя.

Джерело : TMZ

