Бывший участник The Beatles Пол Маккартни присоединился к кампании британских музыкантов против использования их произведений для тренировки искусственного интеллекта без разрешения и выплат.

Артист записал почти беззвучную композицию для протестной пластинки Is This What We Want?, которая выйдет в конце месяца.

К проекту также присоединились Сэм Фендер, Кейт Буш, Ганс Циммер и Pet Shop Boys.

Сейчас смотрят

Новый трек Маккартни – протест против ИИ

83-летний музыкант, который сейчас гастролирует по Северной Америке, представил композицию под названием (bonus track) – свою первую новую запись за пять лет. Композиция длится 2 минуты 45 секунд, но музыки там практически нет.

Вместо этого в треке слышно примерно 55 секунд студийного шипения. Также туда вошли 15 секунд неопределенных звуков – похожих на открывание двери и шаги, еще около 80 секунд тихого шуршания и плавное затухание звука в финале.

Трек вошел в протестную пластинку, которая содержит послание против легализации музыкального пиратства для ИИ-компаний.

Так музыканты пытаются привлечь внимание к риску, что оригинальные голоса и авторские работы могут “замолчать”, если технологические компании продолжат использовать чужую музыку для тренировки моделей без разрешения.

Британские музыканты усиливают давление на правительство

Протест Маккартни совпал с усилением кампании музыкантов и композиторов, которые требуют запретить технологическим компаниям обучать ИИ на их произведениях без согласия и выплат. Инициатор проекта Эд Ньютон-Рекс заявил, что правительство стало больше учитывать интересы американских техгигантов, чем британских творцов.

Музыканты отмечают, что правительство рассматривает изменения, которые позволят ИИ-компаниям брать музыку и другие произведения для обучения своих моделей без разрешения авторов — только с правом отказаться. По их мнению, такая схема напрямую угрожает будущему индустрии.

– Мы должны быть осторожными. ИИ может все захватить. Особенно для молодых авторов, для которых это может быть единственным способом сделать карьеру. Если ИИ это уничтожит – это будет очень печально, – предупреждает Маккартни.

Подобные опасения высказывают Кейт Буш и композитор Макс Рихтер. Они предупреждают, что в будущем голоса реальных артистов могут остаться неуслышанными, а креативная индустрия – обеднеть.

Позиция британского правительства

Правительство заявляет, что стремится найти баланс между интересами музыкальной индустрии и ИИ-компаний, которые инвестируют в британскую экономику миллиарды фунтов. Новую систему авторского права для ИИ могут вынести на рассмотрение парламента не ранее 2026 года.

В то же время Лондон уже подписал соглашения с OpenAI, Google и Anthropic для расширения использования искусственного интеллекта в госсекторе и экономике.

В ответ на вмешательство Маккартни представитель правительства сказал, что Великобритания “работает с творческим сектором и технологическими компаниями, чтобы поддерживать инновации и защищать авторов”.

Напомним, недавно выяснилось, что большинство слушателей больше не могут различить музыку, написанную человеком и искусственным интеллектом. Об этом свидетельствует масштабное исследование Deezer и Ipsos, проведенное в восьми странах среди 9 тыс. респондентов.

Источник : The Guardian

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.