Колишній учасник The Beatles Пол Маккартні долучився до кампанії британських музикантів проти використання їхніх творів для тренування штучного інтелекту без дозволу та виплат.

Артист записав майже беззвучну композицію для протестної платівки Is This What We Want?, яка вийде наприкінці місяця.

До проєкту також приєдналися Сем Фендер, Кейт Буш, Ганс Циммер та Pet Shop Boys.

Новий трек Маккартні – протест проти ШІ

83-річний музикант, який зараз гастролює Північною Америкою, представив композицію під назвою (bonus track) – свій перший новий запис за п’ять років. Композиція триває 2 хвилини 45 секунд, але музики там практично немає.

Натомість у треку чути приблизно 55 секунд студійного шипіння. Також туди увійшли 15 секунд невизначених звуків – схожих на відчинення дверей та кроки, ще близько 80 секунд тихого шурхоту і плавне згасання звуку у фіналі.

Трек увійшов до протестної платівки, яка містить послання проти легалізації музичного піратства для ШІ-компаній.

Так музиканти намагаються привернути увагу до ризику, що оригінальні голоси та авторські роботи можуть “замовкнути”, якщо технологічні компанії продовжать використовувати чужу музику для тренування моделей без дозволу.

Британські музиканти посилюють тиск на уряд

Протест Маккартні збігся з посиленням кампанії музикантів та композиторів, які вимагають заборонити технологічним компаніям тренувати ШІ на їхніх творах без згоди та виплат. Ініціатор проєкту Ед Н’ютон-Рекс заявив, що уряд почав більше зважати на інтереси американських техгігантів, ніж британських творців.

Музиканти наголошують, що уряд розглядає зміни, які дозволять ШІ-компаніям брати музику та інші твори для тренування своїх моделей без дозволу авторів – лише з правом відмовитися. На їхню думку, така схема напряму загрожує майбутньому індустрії.

– Ми повинні бути обережними. ШІ може все захопити. Особливо для молодих авторів, для яких це може бути єдиним шляхом зробити кар’єру. Якщо ШІ це знищить – це буде дуже сумно, – застерігає Маккартні.

Схожі побоювання висловлюють Кейт Буш та композитор Макс Ріхтер. Вони попереджають, що в майбутньому голоси реальних артистів можуть залишитися непочутими, а креативна індустрія – збідніти.

Позиція британського уряду

Уряд заявляє, що прагне знайти баланс між інтересами музичної індустрії та ШІ-компаній, які інвестують у британську економіку мільярди фунтів. Нову систему авторського права для ШІ можуть винести на розгляд парламенту не раніше 2026 року.

Водночас Лондон вже підписав угоди з OpenAI, Google та Anthropic для розширення використання штучного інтелекту у держсекторі та економіці.

У відповідь на втручання Маккартні представник уряду сказав, що Британія “працює з творчим сектором і технологічними компаніями, щоб підтримувати інновації та захищати авторів”.

Нагадаємо, нещодавно зʼясувалося, що більшість слухачів більше не можуть розрізнити музику, написану людиною та штучним інтелектом. Про це свідчить масштабне дослідження Deezer та Ipsos, проведене у восьми країнах серед 9 тис. респондентів.

Джерело : The Guardian

