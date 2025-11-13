Більшість слухачів більше не можуть розрізнити музику, написану людиною та штучним інтелектом.

Про це свідчить масштабне дослідження Deezer та Ipsos, проведене у восьми країнах серед 9 тис. респондентів.

Майже всі слухачі помилилися в тесті

Учасникам дали прослухати три треки – два повністю ШІ-генеровані та один реальний. В результаті 97% не впізнали, де саме попрацював штучний інтелект. Понад половина зізналися, що їх непокоїть така неможливість відрізнити штучно створену музику від написаної людиною

Опитування також показало запит на прозорість: 80% респондентів хочуть, щоб ШІ-треки мали відповідну позначку, а 73% користувачів стрімінгів хочуть бачити, чи сервіс рекомендує їм згенеровану музику. Половина опитаних вважає, що такі треки не повинна конкурувати у загальних чартах з реальними творами.

До слова, на початку листопада вперше в історії до американського радіочарту Billboard Adult R&B Airplay увійшов виконавець, створений штучним інтелектом. На 30-й позиції дебютувала пісня How Was I Supposed to Know? у виконанні ШІ-артистки Xania Monet.

Зростання ШІ-треків і загроза для музикантів

У компанії Deezer, яка є одним з найбільших музичних стримінгів у світі, заявили, що зараз отримують близько 50 тис. повністю згенерованих ШІ треків щодня – це 34% усіх завантажень. Експерти сервісу також встановили, що до 70% прослуховувань таких треків є накрученими. Тому їх не враховують під час розрахунку роялті.

На тлі зростання ШІ-контенту більшість респондентів висловили занепокоєння майбутнім музикантів: 70% вважають, що штучний інтелект загрожує їхнім доходам, а 65% виступають проти використання захищених авторським правом творів для тренування моделей без дозволу артистів.

Гендиректор Deezer Алексіс Лантурньє наголосив, що слухачі хочуть знати, чи є трек повністю синтетичним, і підкреслив необхідність захисту авторів у добу ШІ. У компанії додають, що Deezer – наразі єдина платформа, яка системно позначає музику, що на 100% створена штучним інтелектом.

