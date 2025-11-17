Рэп-исполнитель Александр Ярмак, который сейчас защищает Украину в рядах ВСУ, высказался об артистах, которые ранее выступали в России, а после начала полномасштабной войны начали переводить свои песни на украинский язык.

Ярмак о коллегах-артистах

Во время интервью Янина Соколова спросила у военнослужащего, как он относится к исполнителям, которые после 24 февраля 2022 года “резко переобулись в воздухе” и начали переводить свои русскоязычные треки. Она уточнила, что речь идет об артистах, таких как Оля Полякова, Дмитрий Монатик, Светлана Лобода.

— В целом это хорошо, что они движутся в эту сторону. Но для меня это в каком-то смысле приспособленчество. Очень многие с 2014 года, с периода Майдана, то они об Украине пишут, то они с российскими артистами, то они ездят в Россию выступать на корпоративы Газпрома. Я на них сильно не рассчитываю. Вообще. Ни культурно, ни социально, никак, — высказался Ярмак.

Ярмак назвал коллег “очень умными и качественными переобуваками”, ведь сейчас они привлекают к сотрудничеству людей, которые и раньше продвигали украинскую культуру.

— Очень много было сделано дел “до”, которые и сформировали ужасные последствия для нас сегодня. И это тоже преступление. Нам нужно формировать другую среду, и желательно не с ними, — добавил рэп-исполнитель.

Фото: Александр Ярмак

