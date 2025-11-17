Реп-виконавець Олександр Ярмак, який нині боронить Україну в лавах ЗСУ, висловився про артистів, які раніше виступали в Росії, а після початку повномасштабної війни почали перекладати свої пісні українською.

Ярмак про колег-артистів

Під час інтерв’ю Яніна Соколова запитала у військовослужбовця, як він ставиться до виконавців, які після 24 лютого 2022 року “різко перевзулися у повітрі” і почали перекладати свої російськомовні треки. Вона уточнила, що йдеться про артистів, як-от Оля Полякова, Дмитро Монатик, Світлана Лобода.

– Загалом це добре, що вони рухаються в цей бік. Але для мене це в якомусь сенсі пристосуванство. Дуже багато хто з 2014 року, з періоду Майдану, то вони про Україну пишуть, то вони з російськими артистами, то вони їздять в Росію виступати на корпоративи Газпрому. Я на них сильно не розраховую. Взагалі. Не культурно, не соціально, ніяк, – висловився Ярмак.

Ярмак назвав колег “дуже розумними і якісними перевзуваками”, адже нині вони залучають до співпраці людей, які й раніше просували українську культуру.

– Дуже багато було зроблено справ “до”, які й сформували жахливий наслідок для нас сьогодні. І це теж злочин. Нам потрібно формувати інше середовище, і бажано не з ними, – додав реп-виконавець.

