Немецкие близняшки-певицы Алиса и Эллен Кесслер скончались в возрасте 89 лет. Они ушли из жизни в понедельник, 17 ноября, в своем доме в Грюнвальде, что недалеко от Мюнхена.

Сестры совершили ассистированный суицид. Это самоубийство, которое осуществляется с помощью врача, выписывающего пациенту рецепт на смертельную дозу лекарственных препаратов. Ассистированный суицид разрешен в Германии с 2019 года.

Правоохранители прибыли в дом сестер около 12:00 в понедельник. Они провели осмотр и констатировали смерть Кесслер, исключив при этом вероятность преступления.

Еще в апреле 2024 года близняшки заявляли, что хотят, чтобы их прах похоронили в одной урне вместе с матерью Эльзой и собакой Йелло.

Алиса и Эллен Кесслер родились 20 августа 1936 года. В возрасте 6 лет родители отдали близняшек на балет, а в возрасте 11 лет они присоединились к детской балетной программе Лейпцигской оперы.

В 1959 году в Каннах сестры Кесслер представляли Западную Германию на Евровидении с песней Heute Abend wollen wir tanzen geh’n. Артистки заняли на конкурсе восьмое место.

Алиса и Эллен Кесслер получили две награды от правительств Германии и Италии за продвижение немецко-итальянского сотрудничества через свою работу в шоу-бизнесе.

