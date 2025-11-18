Песни из хита Netflix Кейпоп-охотницы на демонов попали под запрет в одной из британских начальных школ в графстве Дорсет.

Теперь ученикам нельзя их петь, потому что, как объяснили в администрации, упоминания о демонах могут оскорбить часть христианских семей, которые считают такие темы несовместимыми со своими религиозными убеждениями.

Кейпоп-охотницы на демонов под запретом

Школа направила соответствующее сообщение родителям в конце прошлой недели, попросив их воздержаться от того, чтобы дети исполняли песни из фильма в стенах заведения.

В обращении отмечается, что часть общины “глубоко обеспокоена” демонологическими мотивами в фильме. По словам и.о. директора Ллойда Аллинґтона, даже в развлекательном контексте такие образы могут вступать в противоречие с религиозными убеждениями отдельных семей.

В письме отмечалось, что школе важно поддержать тех учеников и родителей, которые испытывают дискомфорт от таких тем, ведь заведение выбрали именно как христианскую школу, придерживающуюся соответствующих принципов.

В ответ на возмущенную реакцию родителей, несогласных с этим решением, Аллингтон признал, что многие видят в песнях позитивные месседжи – в частности о командной работе, смелости и доброте.

Он подчеркнул, что запрет не означает осуждение самого фильма или его музыки, если они не выходят за пределы семейных взглядов.

Кейпоп-охотницы на демонов — сюжет и отзывы

В августе Кейпоп-охотницы на демонов стали самым популярным фильмом в истории Netflix. За первые три месяца на стриминге его посмотрели 236 млн раз.

Лента рассказывает о вымышленной K-pop группе Huntr/x (Хантрикс) — трех девушках, которые сочетают музыку и боевые навыки, чтобы защищать людей от демонов.

Им противостоит другая группа – Saja Boys (Саджа бойз), в состав которой входят пять демонов.

Источник : BBC, Independent

