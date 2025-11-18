Пісні з хіта Netflix Кейпоп-мисливиці на демонів потрапили під заборону в одній з британських початкових шкіл, що у графстві Дорсет.

Тепер учням не можна співати їх, бо, як пояснили в адміністрації, згадки про демонів можуть образити частину християнських родин, які вважають такі теми несумісними зі своїми релігійними переконаннями.

Кейпоп-мисливиці на демонів під забороною

Школа надіслала відповідне повідомлення батькам наприкінці минулого тижня, попросивши їх утриматися від того, щоб діти виконували пісні з фільму в стінах закладу.

У зверненні зазначено, що частина громади “глибоко стурбована” демонологічними мотивами у фільмі. За словами в.о. директора Ллойда Аллінґтона, навіть у розважальному контексті такі образи можуть вступати в суперечку з релігійними переконаннями окремих сімей.

У листі зазначалося, що школі важливо підтримати тих учнів і батьків, які відчувають дискомфорт від таких тем, адже заклад обрали саме як християнську школу, що дотримується відповідних принципів.

У відповідь на обурену реакцію від батьків, незгодних із цим рішенням, Аллінґтон визнав, що багато хто вбачає у піснях позитивні меседжі – зокрема про командну роботу, сміливість та доброту.

Він підкреслив, що заборона не означає засудження самого фільму або його музики, якщо вони не виходять за межі родинних поглядів.

Кейпоп-мисливиці на демонів – сюжет та відгуки

У серпні Кейпоп-мисливиці на демонів стали найпопулярнішим фільмом в історії Netflix. За перші три місяці на стримінгу його переглянули 236 млн разів.

Стрічка розповідає про вигаданий K-pop гурт Huntr/x (Хантрікс) – трьох дівчат, які поєднують музику та бойові навички, щоб захищати людей від демонів.

Їм протистоїть інша група – Saja Boys (Саджа бойз), до складу якої входять п’ятеро демонів.

Джерело : BBC, Independent

