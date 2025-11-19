Камалия призналась, сколько денег тратит на себя ежемесячно и сколько платит за обучение дочерей — 12-летних Арабеллы и Мирабеллы.

По словам певицы, ее экс-муж, пакистанский бизнесмен Мохаммад Захур контролирует расходы семьи.

Сколько денег тратит Камалия

Артистка отметила, что ее расходы в месяц составляют не менее $10 тыс. В эту сумму входит содержание лошадей, работа коллектива, репетиционного балета, технических специалистов, а также личное развитие.

— Косметолог – это уже в последнюю очередь. У меня нет времени бегать к косметологу каждую неделю. Я больше трачу на свое развитие, — поделилась Камалия.

На обучение двух дочерей, по словам певицы, в год уходит €100 тыс. К этой сумме добавляются питание, одежда и другие покупки.

Камалия рассказала, что ее дочери по-разному относятся к расходам: Мирабелла — легко тратит деньги и любит покупать много лишнего, тогда как Арабелла более экономна и даже ругает сестру за расточительство.

Несмотря на то, что девочки с рождения живут в достатке, артистка заверила, что они знают слово “нет”. Хотя на праздники папа всегда дарит им новые iPhone.

Камалия также вспомнила, как во время шопинга в ТРЦ с дочерьми потратила 250 тыс. грн.

— Папа (Мохаммад Захур, — Ред.) контролирует. Он нам даже звонит. Когда он видит, что мы слишком много тратим, то звонит и говорит: Я сейчас карту заблокирую, — рассказала Камалия.

