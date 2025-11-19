Камалія зізналася, скільки грошей витрачає на себе щомісяця та скільки платить за навчання доньок – 12-річних Арабелли та Мірабелли.

За словами співачки, її ексчоловік, пакистанський бізнесмен Мохаммад Захур контролює витрати родини.

Скільки грошей витрачає Камалія

Артистка зазначила, що її витрати на місяць становлять щонайменше $10 тис. У цю суму входить утримання коней, робота колективу, репетиційного балету, технічних фахівців, а також особистий розвиток.

– Косметолог – це вже в останню чергу. У мене немає часу бігати до косметолога щотижня. Я більше витрачаю на свій розвиток, – поділилася Камалія.

На навчання двох доньок, за словами співачки, в рік йде €100 тис. До цієї суми додаються харчування, одяг та інші покупки.

Камалія розповіла, що її доньки по-різному ставляться до витрат: Мірабелла – легко витрачає гроші і любить купувати багато зайвого, тоді як Арабелла більш економна і навіть сварить сестру за марнотратство.

Попри те, що дівчата з народження живуть у достатку, артистка запевнила, що вони знають слово “ні”. Хоча на свята тато завжди дарує їм нові iPhone.

Камалія також пригадала, як під час шопінгу у ТРЦ з доньками витратила 250 тис. грн.

– Тато ( Мохаммад Захур, – Ред.) контролює. Він нам навіть телефонує. Він, коли бачить, що ми забагато витрачаємо, то телефонує і каже: Я зараз карту заблокую, – розповіла Камалія.

Джерело : Люкс ФМ

