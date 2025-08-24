Буря на фестивале Burning Man в США уничтожила украинскую инсталляцию Black Cloud

Сегодня, 24 августа, в День Независимости Украины и в первый день фестиваля Burning Man в штате Невада (США), украинскую монументальную инсталляцию Black Cloud (Черная туча) уничтожила стихия.

Об этом на своей странице Facebook сообщил генеральный продюсер проекта Виталий Дейнега.

Что случилось с инсталляцией Black Cloud

Как рассказали авторы инсталляции, инсталляцию Black Cloud, символизирующую глобальную угрозу новой мировой войны, смонтировали ночью.

К утру Black Cloud предстала как мощный художественный символ.

Объект привлек внимание гостей со всех уголков пустыни, получив сотни восторженных отзывов, и должен был стать главным акцентом украинского присутствия на Burning Man, продолжив успех прошлогодней работы I’m Fine.

Но уже через несколько часов ее уничтожила стихия.

— Несмотря на то, что по расчетам она должна была выдержать даже такую бурю, произошло иначе. Она держала ветер первые 15 минут, а затем ее разорвало посередине, буря залетела в нее и уничтожила окончательно, — прокомментировал Виталий Дейнега.

То, что случилось с тучей 24 августа в США, считают организаторы, является метафорой нашего мира: внешние силы могут разрушать то, что мы строим, но они не могут разрушить наш голос.

Поэтому организаторы готовятся уже в ближайшее время анонсировать даты и локации европейского турне инсталляции.

Что известно об инсталляции Black Cloud

Black Cloud — это восьмитонная интерактивная инсталляция, состоявшая из 45 взаимосвязанных между собой надувных форм высотой 15 м, шириной 17 м, длиной 30 м.

Питалась от более чем 2,5 тыс. куб. м воздуха.

Внутри установки было 20 стробоскопов, которые вспыхивали, как молния.

Гром, доносившийся от облака, — это были реальные звуки войны.

Перед отправкой в ​​США на ежегодный фестиваль Burning Man инсталляцию демонстрировали на Софийской площади в Киеве.

