Буря на фестивале Burning Man в США уничтожила украинскую инсталляцию Black Cloud
Сегодня, 24 августа, в День Независимости Украины и в первый день фестиваля Burning Man в штате Невада (США), украинскую монументальную инсталляцию Black Cloud (Черная туча) уничтожила стихия.
Об этом на своей странице Facebook сообщил генеральный продюсер проекта Виталий Дейнега.
Что случилось с инсталляцией Black Cloud
Как рассказали авторы инсталляции, инсталляцию Black Cloud, символизирующую глобальную угрозу новой мировой войны, смонтировали ночью.
К утру Black Cloud предстала как мощный художественный символ.
Объект привлек внимание гостей со всех уголков пустыни, получив сотни восторженных отзывов, и должен был стать главным акцентом украинского присутствия на Burning Man, продолжив успех прошлогодней работы I’m Fine.
Но уже через несколько часов ее уничтожила стихия.
— Несмотря на то, что по расчетам она должна была выдержать даже такую бурю, произошло иначе. Она держала ветер первые 15 минут, а затем ее разорвало посередине, буря залетела в нее и уничтожила окончательно, — прокомментировал Виталий Дейнега.
То, что случилось с тучей 24 августа в США, считают организаторы, является метафорой нашего мира: внешние силы могут разрушать то, что мы строим, но они не могут разрушить наш голос.
Поэтому организаторы готовятся уже в ближайшее время анонсировать даты и локации европейского турне инсталляции.
Что известно об инсталляции Black Cloud
Black Cloud — это восьмитонная интерактивная инсталляция, состоявшая из 45 взаимосвязанных между собой надувных форм высотой 15 м, шириной 17 м, длиной 30 м.
Питалась от более чем 2,5 тыс. куб. м воздуха.
Внутри установки было 20 стробоскопов, которые вспыхивали, как молния.
Гром, доносившийся от облака, — это были реальные звуки войны.
Перед отправкой в США на ежегодный фестиваль Burning Man инсталляцию демонстрировали на Софийской площади в Киеве.
Источник: Виталий Дейнега
Фото: Григорий Веприк