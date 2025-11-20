Журналист и ведущий Дмитрий Гордон признался, что не пользуется мобильным телефоном.

Причину он объяснил Алине Шаманской в ее авторской рубрике 55 за 5, которая выходит в программеРанок у великому місті на ICTV2.

Почему у Гордона нет телефона

Во время разговора Шаманская попросила Гордона показать заставку на мобильном, однако он сразу ответил, что у него его просто нет.

– У меня был Vertu. Он даже есть, лежит. Но я из-за опасности не могу общаться по телефону, – сообщил Дмитрий Гордон.

Ведущий также признался, что уже два года не был в магазинах, не гулял в парке и почти не бывает в публичных местах. Гордон объяснил, что вынужденная изоляция связана с реальной угрозой его жизни.

– Последние два года, да. Нигде почти не бываю. Потому что Путин очень настойчиво хочет меня убить, а я этого не хочу, – заявил Дмитрий.

Именно поэтому интервью с журналистом Алина Шаманская снимала во дворце Украина, где есть охрана и контролируемое пространство.

Угроза жизни Гордона

Напомним, что этим летом СБУ разоблачила в Киеве агентурно-боевую сеть ФСБ, которая готовила повторное покушение на Дмитрия Гордона.

Следователи установили, что подготовкой преступления занимался опытный агент – 36-летний гражданин РФ из Северного Кавказа. ФСБ отправила его в Украину еще до полномасштабного вторжения как политического изгнанника.

После выполнения он должен был получить вознаграждение в размере $400 тыс., назначенное ему российской спецслужбой.

