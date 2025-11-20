Журналіст та ведучий Дмитро Гордон зізнався, що не користується мобільним телефоном.

Причину він пояснив Аліні Шаманській в її авторській рубриці 55 за 5, що виходить у програмі Ранок у великому місті на ICTV2.

Чому у Гордона немає телефона

Під час розмови Шаманська попросила Гордона показати заставку на мобільному, однак він одразу відповів, що в нього його просто немає.

– У мене був Vertu. Він навіть є, лежить. Але я через небезпеку не можу спілкуватися телефоном, – повідомив Дмитро Гордон.

Ведучий також зізнався, що вже два роки не був у магазинах, не гуляв у парку й майже не буває в публічних місцях. Гордон пояснив, що вимушена ізоляція пов’язана з реальною загрозою його життю.

– Останні два роки, так. Ніде майже не буваю. Тому що Путін дуже наполегливо хоче мене вбити, а я цього не хочу, – заявив Дмитро.

Саме тому інтерв’ю з журналістом Аліна Шаманська знімала в палаці Україна, де є охорона й контрольований простір.

Загроза життю Гордона

Нагадаємо, що цього літа СБУ викрила у Києві агентурно-бойову мережу ФСБ, яка готувала повторний замах на Дмитра Гордона.

Слідчі встановили, що підготовкою злочину займався досвідчений агент – 36-річний громадянин РФ з Північного Кавказу. ФСБ відправила його в Україну ще до повномасштабного вторгнення як політичного вигнанця.

Після виконання він мав отримати винагороду в розмірі $400 тис. призначену йому російською спецслужбою.

