Джоан Роулинг впервые посетила съемочную площадку нового сериала о Гарри Поттере
- Писательница лично проверила, как продвигается адаптация культовой саги.
- Роулинг уже прочитала два первых эпизода и назвала их "очень классными".
- Несмотря на скандалы, HBO сохраняет полную поддержку автора.
Автор магической саги о Гарри Поттере Джоан Роулинг впервые приехала на площадку будущего сериала от HBO, который сейчас активно снимают в студии Warner Bros. Leavesden и на локациях в Великобритании.
Роулинг инспектировала съемочный процесс
По словам источников, писательница лично осмотрела ход работы над адаптацией и встретилась с командой. Один из собеседников в шутку назвал ее приезд “королевским визитом”, ведь часть руководителей проекта специально освободила для этого место в графике.
HBO ситуацию не комментирует, но известно, что Роулинг является исполнительным продюсером сериала и участвует в написании сценария и принятии кастинговых решений.
Еще летом писательница говорила, что “тесно работала с чрезвычайно талантливыми сценаристами”, среди которых и шоураннер Франческа Гардинер.
Тогда она сообщила, что уже прочитала два первых эпизода нового сериала, заявив, что они “очень классные”.
Сериал о Гарри Поттере от HBO
Сериал по мотивам книг Роулинг был официально анонсирован еще весной 2023 года. Тогда авторка подчеркивала, что поддерживает решение HBO, ведь компания “стремится сохранить целостность книг” и создать адаптацию с глубиной и масштабом, возможными только в формате длинного сериала.
Несмотря на дискуссии вокруг взглядов писательницы на трансгендерные вопросы, HBO публично поддержало сотрудничество с ней.
В производство сериал запустили этим летом. Для этого студия Warner Bros. построила полнофункциональный “мини-город” стоимостью $1,25 млрд – со школой для актеров, чтобы они не отставали от сверстников в учебе.
Релиз сериала о Гарри Поттере запланирован на 2027 год.