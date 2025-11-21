Автор магической саги о Гарри Поттере Джоан Роулинг впервые приехала на площадку будущего сериала от HBO, который сейчас активно снимают в студии Warner Bros. Leavesden и на локациях в Великобритании.

Роулинг инспектировала съемочный процесс

По словам источников, писательница лично осмотрела ход работы над адаптацией и встретилась с командой. Один из собеседников в шутку назвал ее приезд “королевским визитом”, ведь часть руководителей проекта специально освободила для этого место в графике.

HBO ситуацию не комментирует, но известно, что Роулинг является исполнительным продюсером сериала и участвует в написании сценария и принятии кастинговых решений.

Сейчас смотрят

Еще летом писательница говорила, что “тесно работала с чрезвычайно талантливыми сценаристами”, среди которых и шоураннер Франческа Гардинер.

Тогда она сообщила, что уже прочитала два первых эпизода нового сериала, заявив, что они “очень классные”.

Сериал о Гарри Поттере от HBO

Сериал по мотивам книг Роулинг был официально анонсирован еще весной 2023 года. Тогда авторка подчеркивала, что поддерживает решение HBO, ведь компания “стремится сохранить целостность книг” и создать адаптацию с глубиной и масштабом, возможными только в формате длинного сериала.

Несмотря на дискуссии вокруг взглядов писательницы на трансгендерные вопросы, HBO публично поддержало сотрудничество с ней.

В производство сериал запустили этим летом. Для этого студия Warner Bros. построила полнофункциональный “мини-город” стоимостью $1,25 млрд – со школой для актеров, чтобы они не отставали от сверстников в учебе.

Релиз сериала о Гарри Поттере запланирован на 2027 год.

Источник : Deadline

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.