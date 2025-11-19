Звезда фильмов о Гарри Поттере Дэниел Рэдклифф лично обратился к 11-летнему Доминику Маклафлину – новому исполнителю роли юного волшебника в будущем сериале HBO. Об этом актер сообщил в эфире утреннего шоу.

Что Редклифф написал новому Гарри

Дэниел Редклифф признался, что у него есть знакомые, которые работают над сериалом. Через них он передал письмо Доминику, в котором пожелал ему получить максимум радости от съемок.

– Я написал ему, что очень хочу, чтобы у него был еще лучший опыт, чем у меня. У меня было прекрасное детство на площадке, но желаю ему большего, – сказал актер.

Редклифф добавил, что получил в ответ очень теплое письмо от Маклафлина, и поделился, какие эмоции испытывает, когда видит вместе новую золотую троицу.

– Я вижу фото Доминика и других детей и мне просто хочется их обнять. Они кажутся такими маленькими. И я смотрю на них и думаю: “Невероятно, что я делал это в их возрасте”. Но это очень трогательно, и я искренне надеюсь, что они прекрасно проводят время, – отметил Дэниел.

Напомним, что HBO создает полную телеадаптацию магической саги Джоан Роулинг. Каждый сезон посвящен одной из семи книг. Съемки начались в июле, премьера запланирована на 2027 год.

Редклифф не участвует в сериале, но говорил, что обязательно посмотрит его. Сейчас актер, завершивший работу над мюзиклом, переходит к новой постановке.

