Авторка магічної саги про Гаррі Поттера Джоан Роулінг уперше приїхала на майданчик майбутнього серіалу від HBO, що нині активно знімають у студії Warner Bros. Leavesden та на локаціях у Великій Британії.

Роулінг інспектувала знімальний процес

За словами джерел, письменниця особисто оглянула хід роботи над адаптацією та зустрілася з командою. Один зі співрозмовників жартома назвав її приїзд “королівським візитом”, адже частина керівників проєкту спеціально звільнила для цього місце у графіку.

HBO ситуацію не коментує, але відомо, що Роулінг є виконавчою продюсеркою серіалу та бере участь у написанні сценарію й ухваленні кастингових рішень.

Ще влітку письменниця говорила, що “тісно працювала з надзвичайно талановитими сценаристами”, серед яких і шоуранерка Франческа Гардінер.

Тоді вона повідомила, що вже читала два перші епізоди нового серіалу, заявивши, що вони “дуже класні”.

Серіал про Гаррі Поттера від HBO

Серіал за мотивами книжок Роулінг був офіційно анонсований ще навесні 2023 року. Тоді авторка наголошувала, що підтримує рішення HBO, адже компанія “прагне зберегти цілісність книжок” і створити адаптацію з глибиною та масштабом, можливими лише у форматі довгого серіалу.

Попри дискусії навколо поглядів письменниці на трансгендерні питання, HBO публічно підтримало співпрацю з нею.

У виробництво серіал запустили цього літа. Для цього студія Warner Bros. збудувала повнофункціональне “мінімісто” вартістю $1,25 млрд – зі школою для акторів, щоби вони не відставали від однолітків у навчанні.

Реліз серіалу про Гаррі Поттера заплановано на 2027 рік.

Джерело : Deadline

