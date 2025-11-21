Евровидение 2026: организаторы конкурса изменили правила голосования
Европейский вещательный союз (EBU) объявил о ряде важных обновлений системы голосования на Евровидении 2026.
70-й юбилейный конкурс состоится в Вене, столице Австрии. Полуфиналы запланированы на 12 и 14 мая, а гранд-финал — на субботу, 16 мая.
Новые правила голосования на Евровидении 2026
- Более четкие правила продвижения
Инструкции по голосованию и Кодекс поведения для конкурса, которые должны соблюдаться всеми участниками, ужесточаются с целью дополнительной защиты конкурса от попыток нечестного влияния на голосование.
Обновленные инструкции по голосованию поддерживают надлежащее продвижение артистов и их песен (что является неотъемлемой частью профессиональной музыкальной индустрии), но “не поощряют непропорциональные рекламные кампании, особенно если они проводятся или поддерживаются третьими сторонами, включая правительства или правительственные учреждения”.
- Уменьшение максимального количества голосов
Для конкурса 2026 года максимальное количество отправленных голосов (онлайн, СМС и телефонный звонок) будет уменьшено с 20 до 10.
- Голосование жюри в полуфиналах и расширение их состава
Профессиональное жюри из музыкальных экспертов вернется в полуфиналы впервые с 2022 года, что создаст равное распределение голосов жюри и зрителей, как в гранд-финале. Это изменение призвано способствовать оптимальному музыкальному балансу и разнообразию песен, которые квалифицируются в финал.
Количество членов жюри увеличится с 5 до 7, а спектр профессий, из которых могут быть выбраны члены жюри, будет расширен, чтобы включить музыкальных журналистов, критиков, преподавателей музыки, хореографов, режиссеров и опытных деятелей музыкальной индустрии.
Чтобы привлечь к конкурсу больше молодой аудитории, в состав каждого жюри теперь войдут как минимум два члена в возрасте от 18 до 25 лет.
- Усиленные технические меры безопасности
Наряду с этими усовершенствованиями, EBU будет продолжать тесно сотрудничать со своим партнером по голосованию Once с целью расширения передовых систем безопасности конкурса, которые выявляют и предотвращают мошеннические или скоординированные действия во время голосования, а также усиливают мониторинг подозрительных моделей поведения, чтобы сохранить доверие к результатам голосования зрителей.
— Эти меры призваны сохранить фокус на том, что является самым важным, – на музыке, творчестве и взаимодействии. Хотя мы уверены, что конкурс 2025 года дал действительный и надежный результат, эти изменения помогут обеспечить более надежные гарантии и повысить вовлеченность, чтобы поклонники могли быть уверены, что каждый голос имеет значение и каждый голос будет услышан, — подчеркнул Мартин Грин, директор Евровидения.