Европейский вещательный союз (EBU) объявил о ряде важных обновлений системы голосования на Евровидении 2026.

70-й юбилейный конкурс состоится в Вене, столице Австрии. Полуфиналы запланированы на 12 и 14 мая, а гранд-финал — на субботу, 16 мая.

Новые правила голосования на Евровидении 2026

Более четкие правила продвижения

Инструкции по голосованию и Кодекс поведения для конкурса, которые должны соблюдаться всеми участниками, ужесточаются с целью дополнительной защиты конкурса от попыток нечестного влияния на голосование.

Обновленные инструкции по голосованию поддерживают надлежащее продвижение артистов и их песен (что является неотъемлемой частью профессиональной музыкальной индустрии), но “не поощряют непропорциональные рекламные кампании, особенно если они проводятся или поддерживаются третьими сторонами, включая правительства или правительственные учреждения”.

Уменьшение максимального количества голосов

Для конкурса 2026 года максимальное количество отправленных голосов (онлайн, СМС и телефонный звонок) будет уменьшено с 20 до 10.

Голосование жюри в полуфиналах и расширение их состава

Профессиональное жюри из музыкальных экспертов вернется в полуфиналы впервые с 2022 года, что создаст равное распределение голосов жюри и зрителей, как в гранд-финале. Это изменение призвано способствовать оптимальному музыкальному балансу и разнообразию песен, которые квалифицируются в финал.

Количество членов жюри увеличится с 5 до 7, а спектр профессий, из которых могут быть выбраны члены жюри, будет расширен, чтобы включить музыкальных журналистов, критиков, преподавателей музыки, хореографов, режиссеров и опытных деятелей музыкальной индустрии.

Чтобы привлечь к конкурсу больше молодой аудитории, в состав каждого жюри теперь войдут как минимум два члена в возрасте от 18 до 25 лет.

Усиленные технические меры безопасности

Наряду с этими усовершенствованиями, EBU будет продолжать тесно сотрудничать со своим партнером по голосованию Once с целью расширения передовых систем безопасности конкурса, которые выявляют и предотвращают мошеннические или скоординированные действия во время голосования, а также усиливают мониторинг подозрительных моделей поведения, чтобы сохранить доверие к результатам голосования зрителей.

— Эти меры призваны сохранить фокус на том, что является самым важным, – на музыке, творчестве и взаимодействии. Хотя мы уверены, что конкурс 2025 года дал действительный и надежный результат, эти изменения помогут обеспечить более надежные гарантии и повысить вовлеченность, чтобы поклонники могли быть уверены, что каждый голос имеет значение и каждый голос будет услышан, — подчеркнул Мартин Грин, директор Евровидения.

