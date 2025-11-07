Кипр стал первой страной, которая объявила своего представителя на 70-м Евровидении.

Певица Antigoni выступит на сцене в Вене в мае следующего года. Конкурсную песню представят позже.

Как Кипр выбирал представительницу на Евровидение 2026

Национальный вещатель CyBC объявил о результатах внутреннего отбора 6 ноября. Таким образом, Кипр стал первой страной, подтвердившей участие в Евровидении 2026, которое состоится в Вене.

Antigoni не только открывает список участников шоу, но и станет лицом первых промороликов юбилейного 70-го конкурса.

Для этих видео специально создана новая мелодия, написанная композитором Томасом Тернером — одним из авторов песни Wasted Love, которая принесла Австрии победу на Евровидении 2025 в Базеле.

Кто такая Antigoni

Настоящее имя Antigoni — Антигона Бакстон. Британско-кипрская певица и автор песен из Северного Лондона приходится дочерью телеведущей и кулинару Тони Бакстон, которая имеет греко-кипрское происхождение.

Свой музыкальный путь Antigoni начала еще в подростковом возрасте, а затем училась в престижной BRIT School, где в свое время получали образование Адель и Эми Уайнхаус.

В двадцать лет она подписала контракт с лейблом Island Records и начала формировать собственный стиль – смесь поп-музыки и R&B со средиземноморскими мотивами и греческим инструментарием.

Среди ее успешных синглов – Long Way Home, Never Gonna Love и Hit List. В своем творчестве Antigoni часто сочетает английский и греческий языки, отражая двойные культурные корни.

В 2022 году она приобрела более широкую популярность, приняв участие в британском реалити-шоу Love Island. После этого артистка сосредоточилась на музыке и продолжает развивать карьеру как независимая исполнительница.

Что известно о Евровидении 2026

Юбилейный конкурс пройдет в Вене – столица победила среди других городов, которые хотели принять Евровидение. Финал состоится 16 мая 2026 года на Wiener Stadthalle – крупнейшей крытой арене Австрии. Полуфиналы запланированы на 12 и 14 мая.

В прошлом году Кипр представлял Theo Evan с песней Shh, которая заняла 11-е место в первом полуфинале, набрав 44 балла. Лучший результат страны – второе место Элени Фурейры с песней Fuego в 2018 году.

На этот раз фанаты с нетерпением ждут, с какой композицией Antigoni представит Кипр и сможет ли она приблизить страну к долгожданной победе.

