Європейська мовна спілка (EBU) оголосила про низку важливих оновлень системи голосування на Євробаченні 2026.

70-й ювілейний конкурс відбудеться у Відні, столиці Австрії. Півфінали заплановані на 12 та 14 травня, а гранд-фінал – на суботу, 16 травня.

Нові правила голосування на Євробаченні 2026

Більш чіткі правила просування

Інструкції щодо голосування та Кодекс поведінки для конкурсу, яких повинні дотримуватися всі учасники, посилюються з метою додаткового захисту конкурсу від спроб нечесного впливу на голосування.

Оновлені інструкції щодо голосування підтримують належне просування артистів та їхніх пісень (що є невід’ємною частиною професійної музичної індустрії), але “не заохочують непропорційні рекламні кампанії, особливо якщо вони проводяться або підтримуються третіми сторонами, включаючи уряди або урядові установи”.

Зменшення максимальної кількості голосів

Для конкурсу 2026 року максимальна кількість відправлених голосів (онлайн, СМС та телефонний дзвінок) буде зменшена з 20 до 10.

Голосування журі у півфіналах та розширення їхнього складу

Професійне журі з музичних експертів повернеться до півфіналів уперше з 2022 року, що створить рівний розподіл голосів журі та глядачів, як у гранд-фіналі. Ця зміна має на меті сприяти оптимальному музичному балансу та різноманітності пісень, які кваліфікуються до фіналу.

Кількість членів журі збільшиться з 5 до 7, а спектр професій, з яких можуть бути обрані члени журі, буде розширено, щоб включити музичних журналістів, критиків, викладачів музики, хореографів, режисерів та досвідчених діячів музичної індустрії.

Щоб залучити до конкурсу більше молодшої аудиторії, до складу кожного журі тепер увійдуть щонайменше два члени віком від 18 до 25 років.

Посилені технічні заходи безпеки

Поряд із цими вдосконаленнями, EBU продовжуватиме тісно співпрацювати зі своїм партнером з голосування Once з метою розширення передових систем безпеки конкурсу, які виявляють і запобігають шахрайським або скоординованим діям під час голосування, а також посилюють моніторинг підозрілих моделей поведінки, щоб зберегти довіру до результатів голосування глядачів.

– Ці заходи покликані зберегти фокус на тому, що є найважливішим, – на музиці, творчості та взаємодії. Хоча ми впевнені, що конкурс 2025 року дав дійсний і надійний результат, ці зміни допоможуть забезпечити більш надійні гарантії та підвищити залученість, щоб шанувальники могли бути впевнені, що кожен голос має значення і кожен голос буде почутий, – наголосив Мартін Грін, директор Євробачення.

Джерело : Eurovision

