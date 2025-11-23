Український співак Melovin заручився та вперше показав публічно свого коханого. Артисту зробили пропозицію на Майдані Незалежності у Києві.

Знімками та радісною новиною поділився сам співак у соцмережі Instagram.

Melovin заручився з коханим

– На Майдані, де Україна виборювала свободу, я обрав свою. Любов не питає дозволу. Я сказав так. ЛГБТ-люди – НЕ ідеологія. НЕ організація. Вони – наші друзі, наші рідні, наші захисники, наші українці. Ті самі, хто поруч у бою, у волонтерстві, у житті, – написав Melovin.

Пост співака в Instagram є спільним. Він позначив також свого коханого, військовослужбовця Петра Злотю.

View this post on Instagram A post shared (@melovin_official)

Про обранця Melovin невідомо багато, але він є інструктором та парамедиком у Збройних силах України. ЗМІ пишуть, що він родом з Одеси та мобілізувався у 2022 році.

У коментарях колеги та шанувальники Melovin здебільшого вітають пару:

Вітаю! Не важливо, що кажуть люди, важливо як ви себе відчуваєте! А як же холостяк? Не буде?;

Захоплююсь сміливістю. Любов не знає кордонів та обмежень, заборон та страху;

Вооооу! Оце так новини! Я трохи зависла, бо повністю в шоці! Але вітаю!

Водночас деякі користувачі заявили, що після оприлюднення такої інформації не прийдуть на його концерт 5 грудня.

На це співак відповів, що його мрія – це маніфест і показати єднання. За його словами, він хоче, аби усі, хто його підтримує, був з ним та насолоджувався шоу.

