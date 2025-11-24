Наталья Могилевская рассказала о главных правилах в воспитании двух приемных дочерей — Мишель и Софии. Певица призналась, что чрезмерно не балует девочек, а вместо этого держит их в скромности.

Могилевская о воспитании дочерей

Артистка говорит, что ограничивает девочкам доступ к интернету и просмотру мультиков. Звездная мама старается развивать детей всесторонне, проводить с ними время, делать вместе разные поделки, играть в игры.

— Старшая дочь получила iPhone всего год назад. Три года она с кнопочным телефоном ходила в школу, а дома был планшет, ну, такой нормальный, не последний. Вообще я их держу в скромности. И два часа в день ей было позволено. А Сонька только по выходным может смотреть мультики. Никаких мультиков, потому что они просто дуреют от этих мультиков, — поделилась Наталья.

В учебных заведениях, куда ходят Мишель и София, никто не знает об их звездной маме. По советам психологов родители решили не нагружать девочек дополнительным давлением публичности.

— Мы держим в секрете, потому что психологи сказали, что дети очень сильно травмированы из-за войны. Для них это еще дополнительная травма — быть ребенком звезды. Это большое напряжение и внимание. Поэтому ни в саду, ни в школе никто не знает, чьи это дети. Но мы позволяем ей (старшей дочери Мишель, — Ред.) показывать дом. Она ездила в Индию, показывала, что была там, но не показывала маму. У нее нет фоток мамы, — рассказала Могилевская и добавила, что детей в садик и школу приводит папа.

