Наталья Могилевская и Виталий Козловский прокомментировали свое совместное выступление, во время которого они поцеловались в губы.

Этот момент вызвал большой ажиотаж в сети, поэтому артисты решили расставить все точки над i.

Могилевская и Козловский о поцелуе на сцене

На личной странице в Instagram Наталья поделилась серией видео с коллегой, среди которых есть и момент их поцелуя. Могилевская пошутила, что после этого жеста дома ее ждет “наказание” в виде 50 отжиманий.

— Так поступить мог только Козловский. Он всегда был мачо, который на сцене забывает обо всем на свете. И как мы теперь, Виталик, будем оправдываться дома? Меня ждет как минимум 50 отжиманий, — с юмором написала певица.

Могилевская вспомнила начало сотрудничества с Козловским на телепроекте Шанс, где она и Кузьма Скрябин были наставниками певца. По словам артистки, она искренне гордится Виталием и его успехами.

— Я очень благодарна тебе за наш с Кузьмой первый опыт обучения, преподавания и моей помощи молодым, талантливым артистам. Мы были восхищены твоим талантом. Ты сегодня — мощная звезда, прекрасный артист, горжусь тобой! Тебя любит огромное количество людей, я очень счастлива наблюдать за твоим невероятным успехом, — добавила Наталья.

Козловский в свою очередь написал в комментариях, что любит Могилевскую как сестру, наставника и как человека, который всегда его поддерживал.

Артист отметил, что их поцелуи на концерте были спонтанными и без сексуального подтекста. По словам Виталия, их партнеры спокойно восприняли этот жест, ведь знают, как они “горят” музыкой и сценой.

— Ты первой позвонила, когда закончились суды. Плакала, искренне радуясь за меня. Эти поцелуи на твоем концерте были чистыми, спонтанными, в порыве эмоций без сексуального характера. Поэтому наши любимые спокойно это восприняли. Нет, скорее даже радовались за нас, потому что знают, как мы горим музыкой и сценой. Продолжение следует, — написал Козловский.

Накануне поцелуй Козловского и Могилевской прокомментировала жена артиста, пиарщица Юлия Бакуменко. Она призналась, ревнует ли мужа к коллеге.

