Наталія Могилевська розповіла про головні правила у вихованні двох названих доньок – Мішель та Софії. Співачка зізналася, що надмірно не балує дівчаток, а натомість тримає їх у скромності.

Могилевська про виховання доньок

Артистка каже, що обмежує дівчаткам доступ до інтернету та перегляду мультиків. Натомість зіркова мама намагається розвивати дітей всебічно, проводити з ними час, робити разом різні вироби, грати в ігри.

– Старша донька отримала iPhone лише рік тому. Три роки вона із кнопочним телефоном ходила в школу, а вдома був планшет, ну, такий нормальний, не останній. Взагалі я їх тримаю в скромності. І дві години на день було дозволено їй. А Сонька тільки на вихідні має мультики. Ніяких мультиків, бо вони просто дуріють з тих мультиків, – поділилася Наталія.

У навчальних закладах, куди ходять Мішель та Софія, ніхто не знає про їхню зіркову маму. За порадами психологів батьки вирішили не навантажувати дівчат додатковим тиском публічності.

– Ми тримаємо таємницю, тому що психологи сказали, що діти дуже сильно травмовані через війну. Для них це ще додаткова травма – бути дитиною зірки. Це велика напруга та увага. Тому ні в садочку, ні в школі ніхто не знає, чиї це діти. Але ми дозволяємо їй (старшій доньці Мішель, – Ред.) показувати будинок. Вона їздила в Індію, показувала, що була там, але не показувала маму. У неї немає фоток мами, – розповіла Могилевська і додала, що дітей в садок і школу приводить тато.

