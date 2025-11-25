Дівчина шеф-кухаря і ресторатора Євгена Клопотенка Катерина Воскресенська публічно привітала його з першою річницею стосунків. Пара почала зустрічатися 24 листопада 2024 року.

Воскресенська привітала Клопотенка з річницею

У сториз в Instagram Катерина опублікувала серію фото з коханим і показала, як минув їхній перший рік разом.

– Дякую Богу за існування 24 листопада. Рік тому почалася наша красива історія, – йдеться у підписі до фото.

Обраниця Клопотенка зазначила, що перший рік їхніх стосунків був сповнений романтикою, ніжністю та безліччю веселих моментів.

– Цілий рік нам дуже тепло разом, мені дуже смачно, дуже квітково, дуже романтично, дуже весело, дуже ніжно і просто дуже добре. Ну якось так. Люблю нас, – написала Катерина.

Також Воскресенька додала фото, яке було зроблене за рік до їхнього офіційного знайомства з Клопотенком. Так, романтична історія пари розпочалася минулого року, а вперше вони зустрілися значно раніше.

Нещодавно Євген Клопотенко зізнався, чи відмовився від вільних стосунків. Ресторатор зазначив, що у союзі з Катериною почувається вільним, але це не означає, що він може бути з іншими дівчатами.

За словами Клопотенка, вони із Воскресенською вчаться будувати взаємини, які засновані на чесності і довірі одне до одного.

