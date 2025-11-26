Компанія Paramount офіційно долучилася до роботи над четвертою частиною франшизи Година пік.

Як повідомив Semafor, запуск проєкту відбувся після особистого прохання президента США Дональда Трампа, який попросив студію відновити культову комедію-бойовик про копів-напарників.

Година пік 4 – що відомо про фільм

Проєкт, що роками перебував у підвішеному стані, нарешті зрушив із місця. До роботи повертається і режисер перших трьох частин Бретт Ратнер, чия кар’єра зупинилася після звинувачень у межах руху #MeToo у 2017 році.

Його останнім повнометражним проєктом був Геракл із Двейном Джонсоном. Стрічка вийшла ще у 2014 році. За цей час Ратнер зблизився з родиною Трампа, працюючи над документальним фільмом Melania, права на який Amazon придбав за $40 млн.

У четвертій частині екшену на екрани повернуться головні зірки Години пік – актори Джекі Чан та Кріс Такер. Їхній тандем був визначальним для популярності попередніх фільмів. Втім, зараз вони перебувають на іншому етапі кар’єри: Чану у квітні виповнився 71 рік, а Такер не мав головних ролей з моменту виходу третьої частини у 2007 році.

Чому Paramount, а не Warner Bros.

Режисер і продюсери пропонували новий фільм кільком студіям, але ті відмовлялись через участь Бретта Ратнера. Зрештою Paramount погодилася взяти на себе випуск.

Студія отримає фіксовану плату за кінотеатральний прокат і не відповідатиме за маркетинг чи фінансування.

Warner Bros., чий підрозділ New Line створював три попередні частини матиме право на отримання частини касових зборів ще до повернення інвестицій.

До слова, перші три фільми у франшизі стали хітами, зібравши сотні мільйонів у прокаті, попри те, що критики були стриманими.

Година пік – $244 млн;

Година пік 2 – $347 млн;

Година пік 3 – $258 млн.

Терміни виробництва нової частини наразі не називають, проте, відомо, що Paramount потребує нових релізів. Компанія планує наростити випуск фільмів протягом наступних трьох років, поступово довівши показник до 18 стрічок на рік.

Новий голова студії Девід Еллісон доводиться сином Ларрі Еллісону – одному з найпомітніших один із ключових фінансових донорів Дональда Трампа. Президент США навіть публічно хвалив менеджмент Paramount.

Нагадаємо, що цієї весни Трамп оголосив про намір ввести 100% митний збір на всі фільми, зняті за межами країни.

Джерело : Variety

