После перерыва в три с половиной года Netflix представил пятый сезон сериала Очень странные дела.

На стриминге вышли первые четыре эпизода финала истории. И вот, что о них говорят критики – без спойлеров.

Очень странные дела 5 сезон – что показали

События стартуют осенью 1987 года – через 18 месяцев после финала четвертого сезона, где Векна разрушил границу между реальностью и Изнанкой (Upside Down).

Те, кто уже успел посмотреть серии, отмечают контраст между внешним видом актеров, которые заметно повзрослели за это время, и их возрастом в шоу.

В первых четырех эпизодах городок Хокинс находится под военным карантином. Правительство построило базу прямо внутри Изнанки, а руководит операцией новый персонаж – доктор Кей в исполнении Линды Гамильтон. Часть разломов Изнанки закрыли металлическими плитами, другие оставили открытыми для государственных экспериментов.

Джим Хоппер патрулирует территорию, ища пропавшего после ранения Векну, а Одиннадцать присоединяется к своему приемному отцу.

Очень странные дела 5 сезон – за что критикуют первый том

Несмотря на большую концентрацию на Виверте, в его историю первые четыре эпизода сезона не углубляются, отмечают обозреватели.

Единственной эмоциональной линией, получившей заметное развитие, называют историю Уилла Байерса. Он принимает свою гомосексуальность и делится переживаниями с Робин, которая тоже принадлежит к ЛГБТ-сообществу.

Больше времени на экране получает младшая сестра Майка и Нэнси – Холли Уилер, а также ее одноклассник Дерек Тернбоу, который добавляет юмора событиям. Их присутствие напоминает начало сериала, когда в центре внимания были именно дети.

Обозреватели отмечают, что Очень странные дела в финальном сезоне больше оглядываются назад, чем движутся вперед. Мы снова видим узнаваемые архетипы, отсылки к попкультуре и ностальгию.

Впрочем, резюмируют критики, персонажи не взрослеют вместе с актерами, и это создает ощущение, что сериал затормозил в развитии: масштабы растут, а глубина – нет.

Напомним, что следующие три серии сериала Очень странные дела 5 выйдут на Рождество – 25 января. Финал мы увидим в Святвечер – 31 декабря.

Источник : Variety

