Після перерви у три з половиною роки Netflix представив п’ятий сезон серіалу Дивні дива.

На стримінгу вийшли перші чотири епізоди фіналу історії. І ось, що про них кажуть критики – без спойлерів.

Дивні дива 5 сезон – що показали

Події стартують восени 1987 року – через 18 місяців після фіналу четвертого сезону, де Векна зруйнував межу між реальністю та Вивертом (Upside Down).

Ті, хто вже встиг подивитися серії, відзначають контраст між зовнішнім виглядом акторів, які помітно подорослішали за цей час, та їхнім віком у шоу.

У перших чотирьох епізодах містечко Гокінс перебуває під військовим карантином. Уряд збудував базу просто всередині Виверту, а керує операцією новий персонаж – доктор Кей у виконанні Лінди Гамільтон. Частину розломів Векни закрили металевими плитами, інші залишили відкритими для державних експериментів.

Джим Гоппер патрулює територію, шукаючи зниклого після поранення Векну, а Одинадцять приєднується до названого батька.

Дивні дива 5 сезон – за що критикують перший том

Попри більшу концентрацію на Виверті, у його історію перші чотири епізоди сезону не заглиблюються, відзначають оглядачі.

Єдиною емоційною лінією, що отримала помітний розвиток, називають історію Вілла Баєрса. Він приймає свою гомосексуальність і ділиться переживаннями з Робін, яка теж належить до ЛГБТ-спільноти.

Більше часу на екрані отримує молодша сестра Майка й Ненсі – Голлі Вілер, а також її однокласник Дерек Турнбоу, який додає гумору подіям. Їхня присутність нагадує початок серіалу, коли у центрі уваги були саме діти.

Оглядачі зазначають, що Дивні дива у фінальному сезоні більше озираються назад, ніж рухаються вперед. Ми знову бачимо впізнавані архетипи, відсилання до попкультури й ностальгію.

Втім, резюмують критики, персонажі не дорослішають разом з акторами, і це створює відчуття, що серіал загальмував у розвитку: масштаби зростають, а глибина – ні.

Нагадаємо, що наступні три серії серіалу Дивні Дива 5 вийдуть на Різдво – 25 січня. Фінал ми побачимо у Святвечір – 31 грудня.

Джерело : Variety

