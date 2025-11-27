Народный артист Украины Иво Бобул поделился архивным семейным снимком. Певец показал своих родителей, сестер, а также себя в детстве.

Как выглядел Иво Бобул в детстве

Архивный кадр артист опубликовал на личной странице в Facebook. Иво Бобул не уточнил, когда именно было сделано фото, однако на нем он еще совсем маленький сидит на коленях у отца.

Рядом в кадре сидят сестры будущего артиста и его мама. Иво Бобул подчеркнул, что у него было счастливое детство.

— Это мои родители и мои сестры. А я маленький у папы на коленях сижу. Счастливое детство, – подписал кадр 72-летний Бобул.

В комментариях поклонники оценили пост Иво Бобула, отметив, что иметь такие семейные фотографии — это большое счастье.

Прекрасные родители. И сын не отстает. Приятно видеть семейную идиллию, в которой выросли.

Хорошая семья! А ты блондин.

Какая замечательная семья! Какие все красивые!

Какие все красивые! Замечательная семья!

Это огромное счастье, что у вас есть такие прекрасные фотографии.

Какая мать красавица, правильные черты лица, а скулы… порезаться можно. Как модель! Вы на отца похожи. Суровый взгляд, и, видимо, его мудрость.

Замечательная фотография! Обожаю такие! Все светлые, радостные! Прекрасные! — пишут в комментариях.

Отметим, что Иво Бобул родился в селе Порубное, ныне Тереблече, Черновицкой области в многодетной семье румынского происхождения. Его отец работал лесничим, а мать была домохозяйкой.

Бобул признавался, что его детство было нелегким, ведь отец рано ушел из жизни, а маме было трудно одной с семью детьми.

