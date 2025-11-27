Народний артист України Іво Бобул поділився архівним сімейним знімком. Співак показав своїх батьків, сестер, а також себе у дитинстві.

Який вигляд Іво Бобул мав у дитинстві

Архівний кадр артист опублікував на особистій сторінці у Facebook. Іво Бобул не уточнив, коли саме було зроблене фото, однак на ньому він ще зовсім маленький сидить на колінах у батька.

Поруч в кадрі сидять сестри майбутнього артиста та його мама. Іво Бобул наголосив, що мав щасливе дитинство.

– Це мої батьки та мої сестри. А я маленький у тата на колінах сиджу. Щасливе дитинство, – підписав кадр 72-річний Бобул.

У коментарях шанувальники оцінили допис Іво Бобула, зазначивши, що мати такі сімейні світлини – це велике щастя.

Прекрасні батьки. І син лиш нівроку. Приємно побачити сімейну ідилію, в якій виросли.

Гарна родина! А ти блондин.

Яка чудова сім’я! Які всі красиві!

Такі всі красиві! Чудова сім’я!

Це величезне щастя, що ви маєте такі прекрасні світлини.

Яка мати красуня, правильні риси обличчя, а вилиці… порізатися можна. Як модель! Ви на батька схожий. Суворий погляд, і мабуть, його мудрість.

Чудова свiтлина! Обожнюю такi! Всi свiтлi, радiснi! Чудовi! – пишуть у коментарях.

Зазначимо, що Іво Бобул народився в селі Порубне, нині Тереблече, Чернівецької області в багатодітній сім’ї румунського походження. Його батько працював лісничим, а мати була домогосподаркою.

Бобул зізнавався, що його дитинство не було простим, адже батько рано пішов з життя, а мамі було важко одній із сімома дітьми.

